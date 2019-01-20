陳健豪：英鎊「應跌不跌」值得留意

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，英國脫歐協議在國會以230票歷史性大比數遭否決，而在野工黨則揚言再提不信任動議，英鎊兌美元一度跌穿1.27水平至1.26，但很快又回到決議前的1.28水平。事實上，這消息肯定不是一個好消息，市場擔心英國政治不穩定，未來幾星期到3月29日前仍將出現波動。



不過，環顧環球各主要經濟體的政局，似乎大家都是五十步笑百步。例如歐元區右翼勢力抬頭，由法國的黃背心運動、意大利到馬其頓都好，同樣面對政局不穩。而美國政府停擺已進入第4周，已成為歷史上最長的停擺，目前政府關門危機未見到有任何好轉迹象。試想想作為美國居民，即使沒有受到實質影響，但每天在媒體上看到停擺新聞，多少會影響投資、消費情緒，預計停擺後果將反映在1月美國經濟數據上，甚至未來美國經濟增長慢慢放緩機會大大提高。



美國聯儲局前主席耶倫講話時表示，聯儲局可能已經完成了本輪加息周期的最後一次加息，更成為市場不敢增持美元的原因。CME Fedwatch基金利率期貨顯示，市場暫時並未預期2019年何時加息，至少在上半年無任何加息機會，即使下半年也只有10%機會加息，甚至預計有14%的概率會在今年底減息0.25厘！反映投資者由去年下半年極度樂觀轉為悲觀的過程，都令美匯指數難以上升，維持美匯將反覆下試93.8的看法。



美國在貨幣政策、經濟前景兩大因素出現負面因素下，成為拖累美匯主因，亦成為英鎊反彈的重要動力。即市走勢見1.26已成為英鎊短線重要支位，從年初1.24水平到表決後的1.26水平，短線已成功令英鎊出現前後腳的低位。因此此位已成為投資者買入英鎊偷雞博反彈的止蝕水平，上方阻力位則分別在1.30、1.32水平，留意1.30乃自2018年5月開始出現的下降趨勢線，並為未來1周的阻力位，一旦升破將更確認英鎊見底。

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