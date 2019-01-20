二手成交：銀湖‧天峰放售3個月　累減60萬沽

利嘉閣地產迎海分行首席聯席董事劉鵬昌稱，市場新近錄得馬鞍山銀湖‧天峰3座高層H室二手成交個案，單位實用面積約563方呎，建築面積約741方呎，採兩房連士多房間隔，外望可享翠綠園景。



該單位於去年11月初起放售，原叫價870萬港元，連月來單位累減60萬元或約6.9%，終以810萬元沽出，折合實用面積呎價約14,387元。



據悉，原業主於2009年6月以約330.7萬元買入單位，持貨不足10年，現轉手帳面獲利約479.3萬元，賺價約1.4倍。



他補充，銀湖‧天峰今月暫錄1宗二手成交個案，現約有83個單位放盤，最低入場價由約780萬元起。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

