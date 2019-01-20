巴西農產品去年出口額創新高　全靠中國？

內媒報道，據巴西農業部報告指出，由於對中國出口強勁增長，2018年巴西農產品出口額達1,016.9億美元，創紀錄新高，按年亦增長5.9%。



據悉，中國為巴西農產品第一大出口目的地。去年巴西向中國內地出口農產品總額355.9億美元，按年增加90億美元；而香港是巴西農產品第四大出口目的地，去年出口額為25億美元。



巴西去年大豆出口量達8,360萬噸創新高，中國的強勁需求是其主要推動力，去年中國對巴西大豆的消費量達6,880萬噸，按年增加1,500萬噸。



至於巴西牛肉出口量亦創新高，去年達135萬噸，按年增12.2%。當中，中國出口牛肉佔32.23萬噸，按年增11.1萬噸。



2018年農產品出口佔巴西出口總額的42.4%；農產品進口額則跌0.8%，為140億美元。

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