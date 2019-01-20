孖妹S檔案：海味銷量跌　經濟同告急？

仲有兩周就到農曆新年，唔少人開始辦年貨。今年市道麻麻，唔知貴價食材嘅銷量及高級食肆嘅生意會唔會差？孖妹專程到上環海味街，聽吓參茸海味舖老闆們，以及屹立於尖沙咀半世紀嘅老字號酒樓老闆點講。佢哋生意好壞絕對係股市甚至樓市嘅寒暑表。佢哋點睇行業前景及金融市場去向？



李：裕興海產貿易老闆 李釗

潘：安記海味董事總經理 潘權輝

張：頂好海鮮酒家老闆 張本立

莊：香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長 莊太量



Kitty：平時睇香港零售銷售數字，冇乜感覺。今次直接問零售業嘅老行尊，香港經濟情況係點，感覺最真實！



彩兒：回望2018年港股，股民一度贏到笑，又嚇到死，事關上年一月底恒指升到33,484點歷史高位，就連唔叻炒股嘅孖妹，都賺咗幾轉機票錢。點知侵侵唔生性，一場貿易戰搞到金融市場腥風血雨，埋單計港股跌咗13%添。究竟你哋上年嘅鮑參翅肚生意又係點？



李：好差！我間舖頭主要賣中高價嘅鮑參翅肚，但2018年至今，生意少咗好多。主因少咗大量內地遊客生意，而港人本身又食得唔多。由於中美貿易戰關係，聽聞內地人旅遊後返國時，喺攜帶食品過關上受到限制，甚至被禁止攜帶魷魚、蝦米、鮑參翅肚等海味入境。我估計，內地要谷內需，故希望同胞買國貨。



李：以前嘅五一及十一假期，內地人會拖喼嚟掃貨，但依家全部冇囉！有客人試過買海味帶返內地，但被內地海關打回頭，我最後唯有退錢畀佢。我估唔止係自己舖頭，呢條上環海味街嘅生意都差咗。



莊：零售業確要諗諗計，例如提供靈活嘅送貨及付款方法，可能有助增加部分生意。



彩兒：若靠本地客撐住又掂唔掂？



李：難啲。從事中高價嘅鮑參翅肚生意特別難做。近年港人飲食習慣改變，環保團體提倡少食魚翅，故魚翅銷量只剩下高峰時期嘅十分之一。再者，雖港人知食花膠可以保身，會買多啲，年輕人亦會買嚟煲湯或燉鮮奶，但主要都係買中低價貨。



另去年花膠、海參及魚翅等食品嘅來貨價格比2017年貴咗。尤其係花膠，外國貨量減少，且內地加工費上升，來貨價貴咗幾成，故我哋去年賺少咗。



潘：喺上年下半年開始，香港就股樓齊跌，中美貿易發生摩擦，對零售生意影響必定負面。我哋2017年收到好多鮑參翅肚禮籃訂單送貨去中環，多數係金融公司送畀客人，或者係金融客戶送畀金融公司，我哋嘅送貨員穿梭中環多個寫字樓派籃。不過，上年中環禮籃訂單數量明顯減少，好彩多番非金融公司訂單。



彩兒：對於上世紀七、八十年代魚翅撈飯嘅日子，你仲有冇印象？



潘：當時股市暢旺，容易搵錢，香港人食鮑魚唔問價，有咁大隻買咁大隻，高級酒樓生意亦旺。好景不常，1987年發生股災，魚翅撈飯嘅日子不再。



Kitty：我哋比你後生幾年，只係對2008年金融海嘯較有印象。回想美國次按爆泡，雷曼兄弟宣布破產，恒指由2007年10月嘅31,958點高位，跌到2008年10月10,676點。



潘：無錯，當年股樓齊跌，好彩復原得快。當年10月，我訂嘅貨一櫃櫃送到，但見市道咁差，都驚滯銷，搞到我幾晚瞓唔着。後來決定蝕本速銷，一下子就清晒啲貨，生意出乎意料地好。



彩兒：海味生意受樓市定股市影響多啲？



潘：我覺得係樓市，因近年大家視買樓為目標，變相令消費力減弱。唔少中產家庭父母大半生慳到300萬至400萬元，卻要用七成積蓄幫下一代置業，可以話所剩無幾，但仲要留起資金應付不時之需，例如睇醫生等，點會有閒錢買海味？而下一代嘅，就要努力儲錢供樓，所以亦要慳啲使。



彩兒：張老闆，睇你咁後生，估唔到你入行22年，即係經歷過1997年金融風暴、2000年科網爆泡及2008年金融海嘯啦？上年個市大反轉，你應該唔驚啦？



張：上年開始嘅中美貿易戰令香港股樓受挫，而內地經濟放緩，少咗內地人嚟港，2018年生意係差咗，整年賺得唔多，有一個月仲要蝕本。



感受到市況轉差，客人買少咗節日糕點，包括年糕、月餅等。另外，商家嚟酒樓飲茶，叫嘢食冇咁豪爽，以前唔睇價錢，依家多數食全包宴。以往內地人嚟酒樓見隔籬枱叫鮑魚食，佢就會叫隻更大，依家點會？



Kitty：唔通佢哋身家喺呢一年內大縮水？



張：過去幾十年，股樓大致向上，大家財富亦慢慢累積，但今時唔同往日，全球充斥唔少不明朗因素，難以觸摸，客人點餐都變得精打細算。我哋留意到，酒樓近年亦迎合市場，推出簡單菜式。



彩兒：有樓便是王，你間舖頭又係自置物業，其實唔使愁噃。



張：我唔認同「一舖養三代」，即使有物業，仍應該工作，學多啲嘢，令人生活得精彩。所以我有多份正職，包括擔任演員。我原本做製衣設計，1996年決定返嚟酒樓幫手，因見舖頭生意轉差，想挑戰自己。而一做就做咗22年。



彩兒：投資股樓與營運酒樓，邊瓣易賺錢？



張：做飲食係難啲。過去多年，通脹唔算勁，食材唔係貴咗好多，但人工就貴咗好多，我哋店舖加價主要抵銷人工成本上漲。最近市道麻麻，我幾間燒味廚房都有相應減價。另外，從事飲食，咩都要親力親為，有隻老鼠入咗廚房都要理。



酒樓屹立半世紀，經歷多次股災、樓災，但都一一捱過。若要退下火線，應該係自己身體問題，或者夥記年事已高，請唔到人，就會考慮唔做。2019年相信都唔會容易過，等放完年假番嚟，三月初自有分曉。



彩兒：你哋親身感受到經濟，點睇未來嘅股市及樓市？



李及潘：我唔識睇股市，自己冇買股票。至於樓市，應該仲有短暫微調。(二人異口同聲表示。)



潘：喺股場賺得少，就覺得專心賣海味仲賺錢；若賺得多，就成日都想睇住個市，望賺得更多，以致影響心情。至於樓市，我覺得大漲小回未嘗唔係好事。



李：我覺得樓市仲會跌少少，但聯儲局加息步伐都到尾聲，所以唔會跌得太多。我有投資物業，覺得買樓可以分散投資風險。



Kitty：股樓跌到咩水平會令零售業進入寒冬？



潘：股市樓市氣氛極之影響消費意欲，若多啲正面因素，消費意欲就會增加。若負面因素較多，大家心情麻麻，自然唔買咁多鮑參翅肚喇。然而，消費意欲要「開慢火煲」，唔會一下子改變。因此，視乎政府官員、媒體點樣評述股樓市況，營造咩氣氛。



Kitty：作為專業嘅大學講師，你點睇香港零售業前景？



莊：零售市道好定差，主要睇旅客數字。自港珠澳大橋落成，2018年10月及11月旅客數量上升，相信未來旅客數字能維持。而唔理中國經濟好壞，總會有批富人，捨得嚟港消費。再者，人民幣匯價開始喘定向上，內地人喺香港消費意欲自然增加。



香港旅客增多，失業率持續偏低，且預計香港年內股市及樓市都會好轉，所以今年香港零售業應該會好過2018年。



彩兒：不過，中美貿易戰唔知會打幾耐，劇情未必係預料之內。



莊：只要做咗最壞打算，而最壞結果係大家承受到嘅，咁就冇問題。美國對中國貨品徵稅，其實對中國影響微。以日本為例，日圓倍升，美國對日本進口貨加徵一倍關稅，貿易順差都只係減少20%。喺今次中美貿易戰，就算落實加徵25%關稅，扣除人民幣貶值，未來中國貨可能都係貴15%。

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