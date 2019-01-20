港錢無國界︰澳咖啡師港開舖　望創國際品牌

貴為世界級咖啡師，澳洲男Scottie本應可在當地「印印腳」做行業品牌代言人，每月環遊世界，坐享高薪厚職。然而，在一次來港出差後，他看中這個充滿挑戰的城市，毅然放棄一切前來創業。他選擇在出名舖租貴的中環開舖做生意，更成功突圍而出，並開設新分店，目標要衝出香港，打造國際品牌。



年約44歲的Scottie為三子之父，最年長的兒子已9歲。在2013年，他獲國際餐飲品牌公司聘請，成為香港的營運總監，當時他獨自來港發展，家人則留在悉尼。他回想，那時對香港不太熟悉，但明白若不趁年輕力壯時出外拚搏，老來必後悔。初來港時，他僅抱着嘗試探究的心態，心想若不成功，便會返澳洲繼續從事咖啡師的工作。他希望待將所有事情安頓好，再接家人來港定居。



他笑稱，風險等於機會，個人一直抱着這個心態去工作。在港定居首兩年，他除工作之外，亦在各區游走，搜集港人對咖啡、酒及烘焙品的口味，經過分析後，他發現港人懂得品味人生，同時願意消費。另邊廂，他向各界專業人士尋求意見，得知若要創業，香港的法律體制完善，稅務簡單，即使員工及租金成本較澳洲貴，但在港開設咖啡店及酒廊，生意有數得計。



事實上，他在這個行業已打拚約20多年，憑着在行內的知名度及國際人脈，決定獨個兒在這個大都會創業，於2016年在中環開設第一間店舖FINEPRINT。在工作層面上，對他而言最大分別不是由員工變成老闆，而是工時變得更長。他笑言，香港為六天工作制，他每日由凌晨5時半工作至晚上6時，工時逾12小時，但澳洲的工作氣氛普遍較輕鬆，一般打工仔每周工作五天，從早上9時至下午5時，那時他間中獲邀到外地擔任咖啡比賽的評審及參與研討會，可以說是免費環遊世界。



雖他未透露當時在澳洲的薪酬有多高，但據他所稱，世界排名第一的咖啡師年薪逾百萬港元，絕對有錢途。翻查個人履歷，他曾多次在澳洲沖調咖啡公開賽中奪冠，更在世界大賽中名列前茅，即使他年薪未有百萬港元，定必過半百。



由此可見，他當年確實打着風流工，令人葡萄。不過，他最終放棄高薪厚職，闖港開拓咖啡生意，認真藝高人膽大。



【趁淡市租筍舖開分店】

縱使他未有利用網上宣傳自家店舖，更沒有邀請食評家「到此一遊」，但仍能以口碑吸引客人，假日人流源源不絕，除能夠抵銷中環舖租貴的因素之外，更成功在港賺到第一桶金。



近來，他在大坑開設第二間店舖，並以相宜租金租入地理位置優越的地舖，原因是近月樓市氣氛稍淡，特別是零售的租務市場，因此他覺得十分幸運。雖然大坑新店租金與中環相若，但室內空間就足足大了一倍有多，加上店舖樓底特高，空間感較佳。



【嫌愉景灣生活離地 搬入梅窩】

訪問當天，甫步入Scottie的店舖，記者已深深愛上內裏簡約但帶點型格的裝潢，一面牆身整齊地擺放了多個空酒樽，其餘牆身則掛上畫作。等待訪問期間，記者一邊品嘗咖啡，一邊幻想着他應該是一位穿白恤衫的男士。豈料他與想像中完全不同，穿着有帽衞衣，頭上頂着Cap帽，莫非澳洲人真的那麼Chill？



事實上，澳洲的家庭觀念不比中國弱，他有多名兄弟姊妹，父母經營汽車生意。他對人生幸福美滿十分感恩，小時候父母從不強迫他讀書，只希望他好好享受童年。



作為父親的他在港育有三名子女，剛來港時一家住在愉景灣，惟他與妻子認為該區生活太安逸，地區自成一角，日常用品都能找到，馬路上車輛多為高爾夫球車，司機會讓行人先走，感覺環境甚「離地」。



他認為，「在愉景灣生活嘅感覺太童話化，我驚小朋友出番市區會覺得好唔真實。」不過，他們仍希望居於人煙不太稠密的地區，例如西貢區，但租金太高，故決定在梅窩租入連天台單位，予小孩舒適的成長環境。



此外，與部分外國家庭一樣，他亦崇尚Home School，同時希望小孩能有更多玩樂時間，每天只學習三至四小時，即使其年屆9歲的孩子亦一樣。



二人購入網上課程，讓小孩能與澳洲同齡學童學習相同知識。而澳洲政府更特別派員來港跟進他們的學習進度，以確保小孩們能享有相等的教育。



－－－－－－

【國家福利佳 育兒獲補助金】

對不少外國人來說，香港是個充滿挑戰的地方，而Scottie的家鄉澳洲卻是個福利大國，也是去年全球排行第十位的幸福國家，當地人月入高，要住大屋絕非難事，更可獲免費醫療、教育等。



育兒補助金方面，首名子女的最高補助金額為9,000港元，之後的子女每名補助金額3,000港元，屬一次過性質。另當地醫療服務佳，在公立醫院看病，可免費接受治療，一切食宿及護理費由政府支付。惟病人沒有選擇醫生、手術時間的權利。



教育福利與港相似，當地實行12年免費教育，但學生要繳交書簿費。大學生可申請貸款和獎學金，但當地規定，學生加入社會後，工資達一定水平才需開始償還貸款。同學亦有交通津貼，學生車費較一般車費便宜。



另外，居民買樓亦會獲政府補助，當局提供首次置業津貼及印花稅減免政策，雖不同州份的首置津貼不一，但普遍也有數萬元。據Global Property Guide數據，過去6年當地樓價大漲，但近期升勢放緩，主要由於市場採降溫措施，如嚴格的貸款限制、對外國人投資徵收更高稅項。8個主要城市樓價在去年第二季按年跌0.27%，悉尼跌4.1%、珀斯跌0.4%，但霍巴特樓價按年升13.2%，墨爾本亦升2.6%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm