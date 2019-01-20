新盤部署：Downtown 38原價加推66伙分層戶

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，馬頭角Downtown 38周六(19日)極速沽清，套現逾10億港元，今日將原價加推全新3號價單，提供66伙分層戶，折實平均呎價19,780元。該批單位折實呎價18,721至20,618元，售價565.38萬至793.79萬元。



他稱，新價單雖較第2號價單高出6.3%，但只因大部分單位向南，景觀更佳，強調只屬原價加推。



新地代理副總經理唐錦江指出，以價單售價計算，新一批單位市值4.7億元，包括一房及兩房戶，分別各佔46伙及20伙，而餘下未推出的7伙為特色戶，未來將會以招標推出。

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