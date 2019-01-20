港股前瞻：內地經濟數據勢主導市場氣氛

市場憧憬中美貿易關係有望緩和，內地一系列重磅經濟數據將於周一(21日)揭盅。市場普遍預估，去年底經濟指標或進一步彰顯增長勢頭減弱，故本周焦點將轉向內地市場為主，但對中美貿易談判的進展仍不能掉以輕心，或隨時左右港股向上的走勢。



鴻昇證券董事兼總經理張益祖稱，內地經濟放緩已屬意料中事，市場真正的焦點是即將出爐的內地數據會否差過預期，例如第4季內地國內生產總值(GDP)按年升幅在6.4%以下。



儘管近期港股成交已回升至逾900億港元，意味去年10月沽貨的投資者可能已逐步補倉，但目前投資者的入市信心仍然不足，因此一旦內地經濟數據急跌，恒生指數或下望26,500至26,800點。



不過，他相信，內地人民銀行全面下調存款準備金率1個百分點、大規模進行逆回購，以至財政部落實減稅降費等積極「放水」招數，明顯避免內地企業或股東出現資金鏈斷裂，將利好大市流動性，故本月底恒指仍有望觸及27,600點水平。



現階段公用股及高息股未有跟隨大市回穩，短期想買收息股的話，可能仍需稍等。反觀，內銀股若有5厘股息，則可及時入市部署。同時，中美之間貿易談判即使在今年3月初未能達成全面解決方案，亦可能有基本協議框架，對2月中的後市方向毋須看得太淡。



第一上海首席策略師葉尚志表示，若去年第4季內地經濟增長經得起考驗，港股將會偏穩。他看好5G概念股，如中國通信服務(00552)及中國移動(00941)，建議投資者趁股價回吐時追入。



耀才證券研究部總監植耀輝預計，恒指本周將在26,500至27,500點之間徘徊，長線亦看好5G概念股及新能源股，建議投資者趁股價調整時追入。另外，中美貿易談判現曙光，為市場帶來正面消息，可短炒國策股，包括基建、汽車及家電股等。



京華山一研究部主管彭偉新對本周港股走勢，同樣有信心，估計恒指繼續向上。不過，現仍需當心中美貿易戰的發展，恐怕港股並非長升長有，尤其留意恒指在27,260點重要關口。若升穿，投資者宜追入中國平安(02318)等低估值的股份。他又提醒，若市場預期內地政府出手刺激經濟，基建股如中國中車(01766)及中車時代電氣(03898)將會炒上。

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