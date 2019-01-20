智能殺機！最強博弈AI加入美國防部

美國卡內基梅隆大學所研發的AI(人工智能)系統Libratus受到美國國防部的青睞，其研發公司戰略機器人(Strategy Robot)簽訂了一份價值1,000萬美元、為期兩年的合同。



研發Libratus的卡內基梅隆大學教授桑德霍姆(Tuomas Sandholm)正在重新設計Libratus技術，使其更適用於戰爭領域，用以幫助美國軍隊制定戰略和規劃。換言之，人工智能逐漸如科幻電影般，成為殺人武器。



2017年1月，Libratus曾在一項比賽中戰勝了4名世界德州撲克界的頂尖高手，震驚四座。



分析指出，與另一人工智能程式AlphaGo不同，Libratus更適用於投資、商業談判、戰爭等領域，主要是其特長是在不完整信息的局面中與對手進行博弈：在德州撲克遊戲中，對手的底牌、下注策略等都屬於隱藏信息，Libratus所面對的情況要比AlphaGo更加錯綜複雜。

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