南韓力谷「氫經濟」　冀做氫動力車一哥

南韓發布最新的「氫動力經濟發展路線圖」。當地傳媒報道，總統文在寅出席發布會時表示，政府發展氫經濟的決心非常堅定。他又提到，目標是在2030年時，力爭在氫動力汽車及燃料電池領域成為全球市佔率第一。



氫動力經濟又被稱為「氫經濟」(Hydrogen Economy)。概念來源自上世紀七十年代石油危機時，以氫氣取代石油成為全球主要經濟能源的想法。氫經濟其中一個目標是取代現有的石油經濟體系，實現更環保的經濟生態圈。



而氫動力汽車，則是指利用氫或含氫物質與空氣中的氧結合，通過燃料電池以產生電力推動的汽車。氫動力車與一般電動車最大的分別，是需要以液化氫作為「動力燃料」去發電，而非直接充電。



目前南韓只有不到2,000氫動力汽車。惟文在寅提到，當地氫動力汽車數目將在今年4,000輛；到2022年達8.1萬輛；2030年增至180萬輛。他又指出，到2030年時，氫動力經濟的效益將達25萬億韓圜，並帶動20萬就業人數。



韓國政府計劃今年擴充86個氫動力燃料充電站，到2022年增至310個。



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