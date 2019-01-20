樓價UPDATES︰君滙港海景戶累劈128萬

二手市場放盤減幅未見收窄，西南九龍君滙港兩房海景戶，前後累減128萬元，才以910萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌康怡花園於1月份暫錄約8宗租賃成交，包括L座中層10室，實用面積約605方呎，三房兩廳間隔，外望市景，以每月25,000元租出，實用呎租約41.3元。



●跑馬地禮頓山9座高層C室，實用面積1,113方呎，三房套間隔及工人套房，以71,000元租出，實用呎租64元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●西南九龍君滙港6座中層E室，實用面積約478方呎，兩房間隔，座向西南，望昂船洲海景，前年十二月放售，叫價1,038萬元，減幅約12%，以910萬元獲承接，實用呎價約19,038元。



●西南九龍匯璽2A座中層A室四房海景單位，實用面積約1,342方呎，以約54,000元放租1.5個月，減價2,000元，獲區內客以52,000元承租，實用呎租約38.7元。



●西南九龍匯璽2B座高層F室，實用面積357方呎，屬一房間隔，原先叫租約18,500元，租客願一次過繳付全年租金，以取得更優惠租金，共涉約20.4萬元，平均每月租金17,000元，實用呎租約47.6元。



●西南九龍匯璽本月錄逾73宗租務成交，包括2B座中層H室，實用面積267方呎，採開放式間隔，獲租客以14,000元承租，實用呎租52元。



●奧運站柏景灣6座高層E室，原則三房改兩房間隔，實用面積約590方呎，以約28,000元放租兩個月，減價1,000元後，獲區內家庭客以2.7萬元承租，實用呎租約45.8元。



●大角咀港灣豪庭3座中層H室兩房單位，實用面積約322方呎，以660萬元放盤1個月後，減價60萬元，以約600萬元成交，實用呎價約18,634元。



●旺角居屋富榮花園15座中層H室，實用面積592方呎，三房間隔，未補價第二市場售666.8萬元，實用呎價11,264元。



●將軍澳清水灣半島8座高屋G室兩房戶，原叫價680萬元，期後連番減價，獲上車客以約618萬元成交，實用面積481方呎計，折合呎價約12,848元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●大圍盛薈1座中層北翼B室，實用面積約842方呎，三房一套連工人套房設計，外望山景，累減5,000元或約17%，以每月25,000租出，實用呎租約29.7元。



●大圍盛薈1座南翼中層B室，實用面積約1,038方呎，四房一套連儲物室間隔，望山景，開價1,500萬元，經議價後微減20萬，以1,480萬元成交，實用呎價約14,258元。



●沙田花園城1期雅麗苑中層A室，實用面積297方呎，兩房間隔，以448萬元易手，實用呎價15,084元，原業主持貨6年，帳面獲利約158萬元離場，單位升值約54.5%。



●沙田碧濤花園1期百利閣低層F室，實用面積646方呎，套三房間隔，以710萬元沽出，實用呎價10,991元。



●沙田第一城32座中層A室，實用面積451方呎，三房一廳間隔，開價735萬元，放盤2個月，減價69萬元，獲用家以666萬元承接，實用呎價14,767元，屬市價。



●沙田第一城37座低層A室，實用面積284方呎，以426萬元沽出，實用呎價15,000元。



●馬鞍山天宇海2A座高層C室，三房間隔，開價約900萬元，議價後以899.8萬元易手，實用面積670方呎計，折合呎價13,430元。



●馬鞍山銀湖‧天峰3座高層H室，實用面積約563方呎，兩房連士多房間隔，十一月初起開始放售，連月來單位累減60萬元或約6.9%，最後以810萬元獲買家承接，實用呎價約14,387元。



●天水圍嘉湖山莊樂湖居5座低層F室，實用面積449呎，兩房一廳設計，有原先亦居住於同一屋苑租客，較熟悉周遭環境，以月租10,000元即睇即租，實用呎租22.3元。



●元朗永發大樓中層2室，採兩房設計，原開價450萬元放售，經議價後減價12萬元或約2.7%，最後以438萬元售出，實用面積447方呎計，折合呎價約9,799元。



●元朗御景園5座低層C室，實用面積647方呎，三房套房間隔，原本叫價680萬元，減價30萬元後，以650萬元沽出，實用呎價10,046元，稍低於市價。



●屯門居屋翠寧花園5座中層B室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，獲區內首置客以「白居二」資格購入，未補價第二市場價338萬元，較開價低82萬元，實用呎價5,709元，為近兩年屋苑同類低位。



●屯門茵庭8座高層E室兩房戶，實用面積376方呎，減租800元，獲外區客以9,200元即睇即租，實用呎租24.5元。



●荃灣爵悅庭東爵中層H室，實用面積384方呎，一房間隔，剛以610萬元沽出，實用呎價15,885元，屬近兩個月的新高價，同類單位近日最低成交價為約581萬元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm