【專訪】小i創辦人：中美角力無阻AI潮流

市傳有意今年來港上市、內地人工智能(AI)技術公司上海智臻智能網絡科技(小i機器人，下稱小i)，其創辦人之一兼董事長袁輝表示，雖然各行各業應用AI的時間不同，但20年後AI將無處不在。他又表示，中國及美國於科技領域的角力，不會阻擋市場透過AI增強實力的潮流。



客戶包括滙豐銀行等大型金融機構的小i以語意分析聞名，現時內地50大銀行中，八成有使用小i的聊天機器人解決方案。袁輝接受《東網》訪問時表示，金融業本質就是計算及數字，「天生就有AI的基礎」，遲早各個環節都會引入AI。「就像創投，為甚麼不能用機器人給項目估值及作出相應投資建議呢？」儘管不同行業使用AI有早有遲，但現時銀行只佔公司收入兩成，公司與愈來愈多行業接觸，研究AI方案。



他舉例說，農業的應用可以是無人機噴灑農藥時，順便監測有沒有害蟲入侵。假如有的話，拍張照片再進行辨認，告訴農戶噴甚麼藥及如何噴。製造業方面，AI可取代一些現時還利用人工判斷的產品檢測流程。



他又認為，包括香港在內，現時全球AI的滲透率還非常低，處於起步階段，增長空間巨大，取得一個客戶後，可望引來一堆客戶。



去年小i在港設立亞太區總部，目標是針對東南亞市場。袁輝表示，雖然未來要聘請人手處理其他語種，但公司研發「大腦」，分析語意才是核心，例如辨別「我在南京路上」是「我在上海的南京路上」、「我在南京的路上」或「我在前往南京的路上」？拆解語意的技術是一致，形容語言只是「食材」。



AI涉及海量數據，但他指公司會按實際情況選用雲服務。他又說，AI市場可按功能（感知、處理、行動）與辨識對象等細分，現時沒有企業壟斷AI市場。雖然騰訊(00700)等科網巨頭同樣在發展AI，但小i定位不同，就是聚焦研發完成特定任務的「狹義AI」(narrow AI)，並於內地的企業市場領先，與他們談不上競爭。



小i除上海、南京、貴陽、深圳及香港外，亦於美國矽谷設有研發中心，中美角力對小i拓展業務、招攬人才甚至併購會否構成影響？他直言：「外面下雨，所有人都會受影響」，但「一家公司生存的關鍵是能否為別人帶來價值，我不相信有行業能夠拒絕AI提高運營效率，這是正在發生的趨勢，因此永遠做好自己的事情就行。」



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