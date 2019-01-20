新盤部署：The Carmel單日沽108伙分層戶

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門The Carmel今日(1月20日)發售118個分層單位，市場反應理想，即日沽出108伙，佔可售單位逾9成。售出單位實用面積呎價由9,488至13,408元，售價由332萬至1,076.7萬元。買家以用家為主，當中包括不少換樓客及年輕人，約80%來自荃灣、青山公路及屯門一帶，亦有約20%來自九龍及港島區。



消息透露，該盤今日錄得兩組大手買家入市，分別斥資逾1,300萬元購入3個1房單位，以及斥資約800萬元購入2個1房戶。



連同日前售出的9幢洋房，該盤暫沽117伙。



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