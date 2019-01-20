新盤UPDATES：本月一手樓銷量料有增長

本月新盤交暢旺，發展商乘勢全速推盤搶客。本月無論市區以至新界區，均會再有樓盤開售或加推新一批單位應市，業界料將繼續推高單月一手銷量。



●Downtown 38原價加推66伙

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，馬頭角Downtown 38周六(19日)首輪銷售極速沽清，套現逾10億港元，今日將原價加推全新3號價單，提供66伙，折實平均呎價19,780元。項目有機會於本周內公布新銷售安排。



據價單資料，該批單位價單售價介乎621.3萬至872.3萬元，呎價20,573至23,036元，最高可享9%折扣，折實約565.38萬至793.79萬元，呎價約18,721至20,963元。至於呎價最高為5樓H室特色戶，實用面積365方呎，設有55方呎平台。



他稱，新價單平均呎價雖較第2號價單高出6.3%，但只因大部分單位向南，景觀更佳，強調只屬原價加推。



新地代理副總經理唐錦江指出，以價單售價計算，新一批單位市值4.7億元，一房戶佔46伙，兩房戶佔19伙，餘下1伙為連平台的兩房特色戶。至於項目其餘未推出的7伙為特色戶，未來將會以招標推出。



●逸瓏灣8暫收逾650票 超購1.8倍

發展商無懼農曆新年漸近，本月繼續全速推盤。信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔白石角逸瓏灣8將於星期三(1月23日)開售228伙，截至周日下午3時，暫已錄得超過650張入票登記，超額認購逾1.8倍，星期二將截止接受認購。



他透露，日前加推單位中，包括首度推出特色戶，其中3C座G樓B室連平台戶，實用面積664方呎，平台361方呎，折實售價1,240.67萬元，呎價18,685元。



●The Carmel單日沽出108伙分層戶

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門The Carmel今日（1月20日）發售118個分層單位，市場反應理想，即日沽出108伙，佔可售單位逾9成。實用面積呎價由9,488至13,408元，售價由332萬至1,076.7萬元。買家以用家為主，當中包括不少換樓客及年輕人，約80%來自荃灣、青山公路及屯門一帶，亦有約20%來自九龍及港島區。連同日前售出的9幢洋房，項目暫沽117伙。



消息透露，該盤今日錄得兩組大手買家入市，分別斥資逾1,300萬元購入3個1房單位，以及斥資約800萬元購入2個1房戶。



●The Carmel買家：八十後預樓按最多9成 九十後為結婚購一房

永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel首度開售118個分層單位。從事航空業的八十後王生稱，該盤定價較合理，加上鄰近機場及其他政府基建，剛以逾400多萬港元購入一伙一房戶自住，預期按揭貸款為樓價的80至90%。



居於大埔的九十後首次置業買家Jerry表示，該盤的定價屬可負擔水平，剛以約400多萬元購入該盤一伙一房戶，將會作為結婚的居所。



●名鑄複式戶售2.2億 料暫為今年最大金額一手成交

豪宅新盤屢錄大額成交。新世界發展(00017)旗下尖沙咀名鑄以招標形式售出66樓H室複式戶，實用面積3,855方呎，成交價2.2億港元，實用呎價57,069元，料暫為2019年最大金額的一手成交。

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