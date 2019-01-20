貿戰火燒連環船　韓半導體對華出口上月大減兩成

外媒報道，韓國產業通商資源部公布，2018年12月半導體出口額按年跌9%，總值約89.6美元，逾兩年來首次錄得下跌。



在各類半導體當中，用於智能手機及伺服器數據存儲的記憶體佔整體出口額逾七成，惟其銷售額按年亦下跌了一成。報道亦提到，三星等半導體廠的DRAM(動態記憶體)產品的標準價格於最近3個月下跌近兩成。



有分析指，市場對半導體整體需求正在減少。早前有外媒引述KTB投資證券分析師Kim Yang-jae指出，數據中心的投資減少；中國手機市場表現差；及中美貿易戰均對三星的半導體業務造成打擊。



另外，SK證券分析師金永佑則指出，中國的二、三線手機生產商銷售急跌，亦是半導體需求下跌的原因。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm