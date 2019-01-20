【國金專題】特朗普當政兩周年　繼續找中國麻煩？

今日(1月20日)為特朗普就任美國總統兩周年，四年任期過了一半，市場由他上任初期的憧憬減稅及放鬆監管有助促進經濟，變為擔心他策動環球貿易戰會導致經濟衰退，部分憂慮亦反映在美股表現上，第四季急轉直下。分析認為，特朗普往後或難再拿股市及經濟表現往自己臉上貼金，憂慮他可能會加大對華施壓以穩住政治基礎。有專業投資者更預期，美股年底會跌10%，已率先沽清美股。



特朗普過去兩年的內政和外交舉動頻頻觸動國際社會神經。他在國內實施減稅，並冀透過貿易政策振興美國製造業，針對進口洗衣機、太陽能板、鋼鐵和鋁材等徵收關稅，惹來貿易夥伴強烈反彈甚至報復。



中美關係去年更急轉直下，貿易糾紛不斷升溫，雙方互加徵關稅之際，華府又出招針對中國科技產業發展，衝突更提升至國家安全層面。雖然雙方元首去年12月初同意貿戰「停火」90日， 但迄今談判未見重大突破。



【去年出位評聯儲加息】

另方面，美國去年與墨西哥及加拿大達成新貿易協議，即美國－墨西哥－加拿大協定(USMCA)，取代北美自由貿易協定(Nafta)，但雷聲大雨點小，對美國經濟實際得益不大。



特朗普又打破近代歷屆總統禁忌，多次公開批評聯儲局加息，甚至攻擊該局主席鮑威爾。之前又有國家經濟委員會前主席科恩辭職，皆動搖投資者信心。



特朗普之前經常吹噓美股不斷破頂是其政績之一，但美股自去年10月初見頂後出現一浪又一浪的調整，標指12月勁插9.2%，1931年經濟大蕭條以來最劣，全年累瀉6.2%，亦是2009年開始的牛市以來最傷。不過，自特朗普就任總統以來，標指仍累升17.98%。



去年11月中期選舉後，執政共和黨失去眾議院的控制權，特朗普與民主黨的爭拗，更導致歷來最長的政府停擺，至今仍未見解決迹象。



貿易戰及停擺事件對美國經濟的影響最近陸續浮現。蘋果公司(Apple Inc.)早前罕有地降低今季收入預測，而摩根大通、達美航空上周亦提到停擺開始對業務產生負面影響。



由於華府去年初實施的減稅效應逐漸淡化，美國今年經濟勢減速，外電調查顯示，受訪經濟師預期未來12個月美國經濟出現衰退的機會，由去年12月時調查的20%，增至25%，並創6年新高。



【美股年內料再跌一成】

有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟表示，美股和美國經濟恐怕不會給特朗普在餘下任期太多「認叻」機會，加上美國經濟擴張周期已屆尾聲，不排除衰退在下半年會「嚟料」，交易員亦已開始在利率期貨押注經濟衰退。他本身上月已沽清美股，預期美股年底會較現價低一成，僅做淡半導體股押注工業衰求減弱。他指，美國經濟轉差或令特朗普對華政策更趨鷹派，以強化其利用「美國優先」帶來的政治基礎。



對沖基金Crescast Capital行政總裁史密斯亦指經濟周期已到頂峰，美股近期下跌是資產泡沫爆破周期的開端，其中被視為防守的公用股，正是美股最貴最高危的板塊，聯儲局日後救市力度恐怕要比2008年金融海嘯後還要狠，建議勿貿然撈底博反彈。



不過，瑞信亞太區投資策略師邵志銘對美國經濟相對樂觀，該行預測美國今年經濟增長只會從2.9%，輕微放緩至2.7%。各項數據顯示特朗普的經濟政策有效，「藥力」今年充其量只是減弱而非消失，連同美國加息步伐減慢，現時談衰退是尚之過早。



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