【二手乍旺】十大屋苑周末交投增逾37%　7星期最多

二手樓價回落，近日交投稍為升溫。中原指，全港十個主要私人屋苑，剛過去周六、日合共錄得11宗買賣，較對上一周增加37.5%，成交量為7周以來最多。



十大屋苑中，以沙田第一城表現最佳，期內連錄3宗買賣。市場消息稱，該盤37座極低層A室兩房戶，實用面積284方呎，上月中開價450萬元，已屬平價放盤。由於樓層低，加上無樓睇，剛連租約僅售426萬元，屬2017年中價位，呎價約1.5萬元。是次售價較去年整項目最低成交價445萬元，再低4.3%。



同屬新界區細價盤的天水圍嘉湖山莊，過去兩日繼續有承接。市場消息稱，麗湖居一個三房戶，實用面積547方呎，傳曾發生事故，開價460萬元放盤多時，成交價450萬元，呎價8,227元，低市價約13.4%。



市區盤樓價亦有一定跌幅，才吸引買家入市。香港置業余柏指，荔枝角美孚新邨3期百老滙街70號低層D室，去年10月曾售870萬元，後遭買家撻訂。單位重新放盤，直至近日再獲買家以828萬元購入，較之前售價低約5%，折合呎價11,613元，屬同類近一年低位。



此外，將軍澳區本月交投亦增多。美聯林志堅稱，全區暫錄逾90宗買賣，較上月同期升三成，有買家付辣招稅入市，單位為海翩滙2座低層B室，曾叫價900萬元放售，累減至818萬元轉手，實用面積517方呎計，呎價15,822元。原業主持貨兩年多，帳面賺222.6萬元，10%額外印花稅由新買家支持。



隨交投向上，中原預期，1月份全月樓宇買賣登記可錄5,700宗，涉及金額達650億元，按月將大幅上升87.6%及51%。

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