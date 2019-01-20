去年內地GDP料增長6.6%　恐為28年來最差

內地周一(1月21日)公布多項重要經濟數據，當中2018年第四季及全年經濟增長數字最矚目。去年內地經濟受到內外夾擊影響，分析員普遍預期去年全年內地國內生產總值(GDP)增長或降至28年來低位，按年僅增長6.6%。不過，近期內地最大經濟風險可能是就業情況，市場憂慮製造業及零售服務業難抵「年關」衝擊，拖累內地失業率或於農曆新年前後惡化。



外電綜合分析員的預測顯示，去年10至12月內地經濟的季度增長，按年或僅增長6.4%，為2009年首季之後最差的季度表現。受訪分析師認為，內地經濟放緩原因包括政府「去槓桿」政策，急於收緊信貸以應付激增的債務及金融風險。



【救市措施陸續有來】

儘管內地多個部門自今年初頻頻出招刺激經濟，包括加大信貸投放、降低稅費及化解A股上市公司抵押股份的還款壓力，但內地民營企業「撲水」縮減投資及削弱營運成本的情況，農曆新年前仍引起廣泛關注。



摩根大通中國首席經濟學家朱海斌指出，內地擺脫過去依賴基建刺激經濟的模式，相信往後財政刺激手段將轉為聚焦家庭及企業層面的減稅措施。不過，該行預計，農曆新年前後失業率將上升，為近期內地最大的經濟風險。



【下季GDP或僅增5.7%】

野村證券中國首席經濟學家陸挺亦表示，去年底內地出口大幅萎縮，或表明工業產值增長將更疲弱，失業率會快速上升。該行料今年內地經濟增長將由去年全年預測的6.6%進一步降至6%，當中今年次季經濟增長或僅5.7%。



除去年第四季及全年經濟增長外，市場同時關注去年底的零售及固定資產投資數據，以觀察內地需求趨勢是否改善。當中，被視為內地經濟支柱的社會消費品零售總額按年增長，去年11月已創下2003年5月之後的低位，市場預期去年12月維持8.1%的按年增幅。



此外，去年全年撇除農戶的固定資產投資則料增長6%，連續第四個月漲勢擴大，並重返去年6月高位，主要原因是近期內地已加快基礎設施投資審批及促消費工作，有望對整體固定資產投資及零售構成支持。



事實上，去年12月內地多項經濟數據表現失色，當中官方製造業採購經理指數(PMI)只有49.4，不但連續四個月下跌，更跌穿50的盛衰分界線，為2016年7月來首次。同月居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)同樣雙雙遜預期，其中CPI更重返「一字頭」區域，創6個月來新低。內地外貿亦勁縮，倘以美元計，去年12月內地進出口總值分別按年跌7.6%及4.4%，分別創下2016年7月及12月之後最大跌幅。

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