出生率下降令奶粉銷量受壓　券商看淡乳業股

內地傳媒引述高華證券的研究報告指出，2018年中國新生嬰兒的數目按年下降7至13%，為1961年以來的最低水平。報告亦表示，出生率下降將導致嬰幼兒配方奶粉的銷量增長受壓，並預期到2019年後奶粉行業將面臨激烈競爭。



較早前，中國社科院人口所與社會科學文獻出版社共同發布的《人口與勞動綠皮書：中國人口與勞動問題報告No.19》中警告，長期的低生育率恐會導致中國人口出現負增長。



由新生嬰兒數目減少，高華證券下調了部分乳業公司的目標股價，包括將蒙牛乳業(02319)的將1年目標價格從24.5元下調至24.2元，並指因為與該股當前估值仍處於合理水平，故維持對其中性評級。



H＆H國際控股(01112)的1年目標價格亦由66.2元下調至65.1元；因該公司的成人營養護理用品板塊快速增長，維持對其買入評級。



此外，高華分析師在報告中指出，過去兩年，高檔嬰兒配方奶粉在整體市場中的份額已從2016年的12%升至23%，增速高於其他類別。分析預料，未來消費高端化及產品結構升級，將成為推動奶粉行業增長的力量。



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