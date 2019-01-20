自家商品唔畀賣？亞馬遜勢叫停印度食品業務

外國媒體報道，若印度當局不在新規2019年2月1日起生效前作出修定，網購巨企亞馬遜將被迫叫停當地食品零售業務。



根據印度政府出台的外商直接投資新規，禁止電商外資企業銷售其持有股權公司的商品。換言之，亞馬遜的印度站點，將不得再出售旗下印度的食品銷售公司ARIPL的產品。



這對亞馬遜而言是一個打擊，亞馬遜是第一家在印度獲批開設食品零售業務的外國電子商務公司，其在印度食品零售業務於2016年中正式啟動，投資金額高達5億美元。



此外，亞馬遜計劃收購Future Retail 9.5%的股權的交易可能也會推遲。Future Group也是亞馬遜平台的商家，新規實施後，亞馬遜將不能借力於Future Group的旗下品牌或門店網絡。

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