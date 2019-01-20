沈振盈：港股下半月恐更波動

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，港股跟美股繼續進行反彈浪，道指反覆回升至24,700點水平，恒指亦升至27,100點樓上。市場情緒轉變得頗快，兩星期前恒指跌至24,900點水平，全世界皆吹淡風，散戶就被市場氣氛帶着走，齊齊做淡及沽貨。到了大市出現反彈，稍為挾高少少，市場評論就大力唱好，氣氛一下就改變過來，將看好的講法變成主流。



其實來來去去，還不是在去年10至12月的高低波幅內上落！基本因素有改變嗎？沒有！政策上有重大改變嗎？沒有！資金有增加嗎？沒有！那大市為何會有如此的升幅呢？純粹是衍生市場的博弈所致。



戊戌月還有大約半個月時間，狗年股市大跌，經濟下滑，接着到來的己亥豬年，股市將會更加波動，更加大幅上落。



此外，經濟狀況更將會進一步惡化，拖累香港的各行各業及樓價。下星期本欄將同大家詳細分享。



本周每日的股市走勢預測：



周一(戊午日)：天干屬土地支屬火，火生土之局，先升後回。



周二(己未日)：天干地支皆屬土，全土之局，土重金埋。



周三(庚申日)：天干地支皆屬金，全金之局，反覆上落。



周四(辛酉日)：天干地支皆屬金，全金之局，略作反彈。



周五(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，反覆回落。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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