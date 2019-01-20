財經評論：全球政府拖字訣　慎被反彈市迷惑

踏入新一年，環球股市持續反彈，普遍錄得不錯升幅。正當散戶樂觀考慮加碼入市之際，多名投資名宿卻大潑冷水，預警全球經濟面臨衰退周期，而剛過世的「基金之神」博格爾更於臨終前忠告買股要三思，可謂當頭棒喝。



2008年金融海嘯後，各國政府都不願再背負製造衰退的罵名，無不採用「拖字訣」來應對金融經濟問題。歐美日央行量寬後「收水」、英國脫歐、以至中美貿易戰等，至今仍呈膠着狀態。惟金融市場炸彈只會愈滾愈大，壓垮經濟的最後一根「稻草」恐隨時出現。



近日，干擾市場多時的中美貿易戰似有好轉。據報中國提議一項為期6年的計劃，期間將增加美國進口貨品超過一萬億美元，令美中貿易逆差逐步降至2024年的「零」。其實，中方以此為談判籌碼，正好印證了拖延戰術是中國政府應付貿易戰的核心策略，因為六年時間剛好度過了特朗普兩屆任期。然而，美國對中國貨存在龐大實質需求，貿易逆差難以從根本上消除；另邊廂，中國短期內增購巨額美國貨的方法也不現實，除非中方能確保內地市場有那麼大的需求。至於此輪貿易談判的核心議題——推動中國結構性改革，中方卻無下文。



再看歐洲，英國脫歐已經變成「拖」歐，在國會否決脫歐協議草案之後，英國距離三月底脫歐期限僅餘約兩個月，但至今仍未取得一個有共識的替代方案，導致「無協議脫歐」危機不斷升溫，現時較可行的方法似乎只有延後脫歐期限。不過，此舉只會令英國脫歐的經濟成本持續增加，無法徹底解決脫歐僵局。



事實上，當前主要經濟體增長低迷，各國央行只能維持信貸寬鬆環境，說白了只為買得時間等待復原。美國聯儲局早前積極加息「收水」，但遭特朗普連番批評之後，加上當地經濟面臨衰退風險，今年能否再加息已經成疑。日本央行更加無以為繼，為保經濟，直指現時超寬鬆貨幣政策及負利率仍有擴展空間。市場流動性充裕，借貸成本低廉令債務雪球愈滾愈大，現時全球債務總額高達244萬億美元，相當於經濟總量超過3倍，反映金融體系脆弱，有走向爆煲邊緣之虞。



面對環球政經局勢動盪，縱使各國政府費煞心思苦撐經濟，但黔驢之技路人皆見。值得警惕的是，經濟周期循環不息，借貸遲早要還，因過度量寬而谷起的各類資產泡沫，終有調整修正的一日，不可不慎！

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm