古勝：短線操作　順勢而為

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，市場氣氛隨時可以話變就變，港股話咁快就上番兩萬七樓上。不過，股市的中長線走勢，始終要睇基本因素同技術分析，所以作投資部署，無論基本面同技術走勢都要兼顧。



先講吓近排的基本面，美國政府局部停擺多日後，總統「侵侵」近期立場軟化，上周六首次向民主黨提出多項建議，包括延長逾百萬非法移民臨時身份達三年，以及在美墨邊境只興建鋼鐵圍欄，唔起石屎圍牆等，可惜民主黨明言不接受，加上共和黨強硬派不滿圍牆縮水，批評特朗普走數，似乎佢今次可能玩大咗。



此外，「侵侵」表示與中國貿易談判取得進展，可能達成協議，但否認考慮取消向中國進口貨徵收關稅，形容報道不實。所以，就算美股三大指數上周五皆升逾1%，但港股本周初可唔可以再上，其實都好睇即市氣氛。



至於技術分析方面，如果以近期美股及港股走勢而論，後市再上機會率確實唔細。事關道指從去年高位26,951點跌到落21,712點後反彈，上周五收報24,706點，其實已反彈咗整個跌幅超過一半，以黃金比率計即為24,332點。



至於港股方面，恒指從去年歷史高位33,484點，跌到落去年尾低見24,540點，之後已跌唔落，計埋今個月低位24,896點，走勢上似乎在24,500至25,000點營造短期支持，如今剛好收復早前反彈跌幅黃金比率之0.236即26,651點，下個阻力位就睇黃金比率0.382及0.5，分別為27,957點及29,012點。



當然，講基本面就算唔計中美貿易戰，都仲有英國脫歐、「黃背心」運動以及中國經濟增長放緩等眾多負面因素，但講到明係博反彈，只要有勢又有水到，咁純短炒又問題不大。



汽車股同醫藥股係古勝睇得最淡的兩個板塊，事關兩者都有「內傷」，前者為中美貿戰主角之一，後者則受藥品降價國策所累。然而，近期兩類股份普遍都彈得唔錯，好似吉利汽車(00175)、北京汽車(01958)及華晨中國(01114)上周五就分別再升2至5.6%不等。至於兩隻藍籌醫藥股中國生物製藥(01177)同石藥集團(01093)，就彈得更勁，由早前低位計已分別累升42%及32%。汽車股都話有發改委擬加大對汽車消費政策支持力度，但藥股冇乜消息都可以升咁多，就真係無話可說！



策略上，醫藥股短期累升幅度唔細，反而汽車股反彈幅度唔算太多，若然要博，都係揀汽車股短炒較穩陣。當然，若然見股價重新轉弱，就一定要執行止蝕。



此外，家電股亦同樣受惠刺激消費措施，加上農曆新年臨近，市場會唔會再趁機熱炒一轉，機會確實唔細。上周五幾隻家電股齊齊發力向上，包括創維數碼(00751)、海信家電(00921)、TCL電子(01070)、海爾電器(01169)及國美零售(00493)等，成交普遍配合升勢。若然短期再有大行出報告唱好推波助瀾，相信升浪唔會咁快完，不妨從中尋寶作短炒。

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