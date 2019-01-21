黃國英：注碼管理係勝負關鍵

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，香港大部分散戶的弊病，是買股票當做買樓一樣，All in all out要鋪鋪清，欠缺資產配置注碼管理的概念。其實比較成功的個案，不少都是長期持有好股，等到公司成長有收成。沒有過度投入，是坐得安心的關鍵。



買股票之所以難發達，是因為價格太透明，而且風險實在高，買錯衰股的確可以跌到渣都無。惟有是買得細，兼且集中在超長期紀錄良好的公司，才較易駕馭心理壓力。



之前跌市期間，保持核心持倉的做法，一直備受批評。可是如果當日順從民意，沽清持倉兼反手做淡，現在應該可以準備執笠，而肯定沒有人會可憐，只會有更多批評及訕笑。



也不是完全沒有應對，過程中一路執行去蕪存菁，港股陣容才逐漸變成現在的九零一。現金水平一路差不多，持倉則有頗大分別。到市況終於回升，卻還未有變陣的打算。



理由很簡單，現時香港及美國兩個陣容，可以說是互相補足。香港的一堆高息股作為防守主力，美國的雲計算股則負責攻擊。如果傾斜任何一方，就會有不夠進取，又或者面對太大波動的問題。



當然，雲計算的概念，理論上放在中國一樣合適，可是投資者對中國中型股欠缺信任，頂多是配置小量注碼，那麼多一事不如少一事，無謂分心。



組合結構取一個平衡，再加上短線炒賣來追求回報。雖然不會將利潤最大化，卻保證不至於太差。不妨環顧四周的投資者，其實長遠而言沒有幾多個叫做超卓，毋須逼得太緊，否則只會弄巧反拙。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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