周樂樂：A股可望啟動春節行情

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，受中美談判利好言論與政策寬鬆的帶動下，A股走勢震盪向好。一周累計，上證50指數漲2.67%、滬深300指數漲2.37%、滬綜指升1.65%、深成指升1.44%、創業板綜指跌0.23%。



28個申萬一級行業中，22個上漲，6個下跌。其中最強五大行業指數是食品飲料、採掘、鋼鐵、家用電器、醫藥生物；最弱五大行業是通訊、國防軍工、電子、休閒服務、綜合。



從數據來看，市場整體偏好，大藍籌走勢相對較強，中小市值的題材股較弱；受惠於國際投資者加倉A股等因素，績優股做好，而業績不穩定與熱門題材股則偏弱。



市場消息方面，自中美副部長級談判結束後，中美貿易戰的緊張氣氛出現明顯緩和，刺激環球股市回升。日前《華爾街日報》消息稱，美國財長討論了在定於1月30日舉行的貿易談判中，提議部分或全部取消對中國輸美商品加徵的關稅，但其後特朗普已作否認。



中美貿戰是關乎全球經濟興衰重要因素，面對經濟下行、金融市場波動等，無論中美雙方還是其貿易夥伴，都會希望貿易戰停止，共謀發展。市場對中美貿易爭端將得到解決的期望增強，利好超跌的A股與港股。



另外，為應對經濟下行與債務風險，中國正在超預期地推行財政與貨幣擴張。推出萬億元涉及5G、軌道交通、大數據、雲計算等新基建投資計劃，宣布家電、汽車等消費刺激計劃，推出大幅減稅減費的計劃目標減稅萬億元。



另外，人民銀行增加降準幅度，增加中期借貸便利與常備借貸便利額度，釋放大量流動性；降低銀行間拆借利率，降金融機構資金成本；推行紓困政策降低股權質押風險。鼓勵新經濟產業發展，推動科創板，增強經濟新動能發展。



綜合來說，中美貿易戰解決的期望增強與中國超預期的政策擴張，這些因素持續影響市場氣氛，有望引起資金向估值相對低估的A股聚集，預計春節前後將有一輪炒作。另外，隨着A股在MSCI的比例提升與指數產品增加，優質股獲機構配置的需求增加。行業選擇上，優先留意保險、消費、醫療及科技股等。至於地產產業鏈行業，或受地產不景氣而持續受壓。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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