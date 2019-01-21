陳政深：神威藥業發力追落後

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，近日多個板塊跟隨大市反彈，特別是早前因估值重估而跌得甚殘的股份，當中不乏跌勢過大者，醫藥股便是明顯例。兩隻藍籌醫藥股均自低位有不俗反彈，升幅分別逾三至四成。



板塊早前的下跌，主因是基於市場因風險胃納下降，從而改變對估值的預期。近日市場對美國聯儲局的息口展望日漸偏鴿，中美貿易戰的解決曙光亦愈來愈明朗，在此情況下，市場情緒亦因而重回樂觀，風險胃納相應提高，而願意給予股份的估值亦都會提高。



由於大市早前已持續上升，強勢股的估值亦都相應提升，資金便會因而尋找估值仍相對便宜的板塊，因此即使宏觀基本因素未有改變，醫藥股的走勢仍有一定爆發力。



神威藥業(02877)主要從事中藥注射液、軟膠囊及夥粒產品的生產與銷售，其針對的是大眾市場。早前內地發放通知，要求各省級衞生健康行政部門組織轄區內二級以上醫療機構，按年度使用金額排序，形成輔助用藥目錄。



由於神威旗下部分注射產品屬輔助用藥，市場擔心其未來採購量減少，令其股價受挫。不過，其實集團相關收入佔比甚小，而且所針對的是大眾市場，藥物普及化正正能受惠國策。



走勢上，神威剛創出一個月新高，惟其自低位只反彈了22%，相對同業仍屬落後。估值上，集團市盈率13倍及4.3厘股息率，亦為股價提供防守性。投資者可考慮分注收集，現價先行吸納一注，突破9.8元再行加注，首站上望12.1元，跌穿8元止蝕。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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