羅尚沛：政策密集放風　難挽回散戶心

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，歷來A股出現連環拳救市並不新鮮，但上個星期多個部委連環出場「抬轎」，確是比較少見。中證監副主席方星海為了鼓勵散戶入市，不惜研究去動搖A股制度的三根已腐朽成疾的支柱，就是防止炒即日鮮的T+1制度、防止股民不理性的10%漲跌停牌制度、防止新股場面過分墟冚的新股首日掛牌44%漲停制度。



再考慮放鬆融資融券和股指期貨，這兩大被喻為是令到幾年前滬綜指被喪炒上6,000點泡沫的元兇。在在凸顯出A股的問題是，散戶對着這幾年的股市已意興闌珊，離場的離場，在場的都只因為是被套住動彈不得。



散戶的心灰，非一日之寒，很大的原因是政策變幻莫測，講多過做。中證監就算真心想將A股制度改革，吸引股民重拾信心，非要實事求是不可，再多的研究放風，只會令人更敬而遠之。



反之，一不做二不休的人民銀行，最近就大發神威，又降準、又公開市場操作、又逆回購，春節前放水過萬億元人民幣，A股立即反彈到2,598點，氣勢一時無兩。然而，不要開心得太早，經驗所得，放水後如果A股成交不增，通常都是一彈即散。



原因之一，是人行放水沒有連續性，好難令人消除對中國經濟下行壓力和信貸萎縮的憂慮。其二，是消費市場疲弱不是不夠錢，而是不願花錢。眼看最近的PMI、PPI和進口數字，很難打動大款投資者因應人行春節前放水這個行動而貿然入市。



政策組合拳一出，不得不提是人民幣轉強。人行放水後債券市場的反應是債價升、債息跌，合理聯想是中國有條件減息，但要提防是當減息預期愈高漲，股市的危機就愈大。因為中國要不要減息，看的不是經濟，而是人民幣走勢。畢竟人民幣強是面子，弱是利好出口，人行今年想要面子還是美金，不知道。



密集拳一出，變成減息預期、經濟好轉預期、放水預期、散戶入場預期、6,000億元人民幣外資入市預期。如果股市是紙上談兵的話，這些預期都足以令A股飛躍龍門，惟現實情況是滬綜指仍然是困於2,450至2,638點區間，成交的持續淡靜，表明了一連串動作仍未能打動股民的心。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

