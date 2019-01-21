【名家筆陣】聯博：Chok市投資全攻略

聯博(AllianceBernstein)在東方產經「名家筆陣」專欄表示，宏觀經濟與地緣政治風險仍不可忽視，而且會讓整體市場環境在今年持續動盪。無論是中美貿易摩擦、中國經濟增長趨緩的幅度高於預期、或是美國經濟可能陷入衰退，都可能會使新興市場的經濟增長下滑、部分新興市場的資產價格面臨壓力。



英國脫歐與意大利償債能力的不確定情況，同樣值得關注。在此環境下，投資者不妨以低波幅策略精挑細選股份類別。



今期特別值得一提的是個別新興國家，各國的經濟穩定性、政府管治、與財政政策仍不盡相同。儘管如此，別忘了現在的金融環境已收緊，且流動性已不如以往充沛。



舉例來說，墨西哥總統奧夫拉多爾傾向民粹主義，且是否會持續對外資開放國內的能源產業，目前仍是個疑慮。儘管阿根廷擁有高水平及吸引的孳息率，但是目前執政的改革派政府有機會輸掉今年10月的大選，因此投資者必須兩相權衡。



在此情況下，投資者必須要做足事前的研究功課。今年市場波動性可能會居高不下，因此投資者必須審慎管理整體投資組合的經濟、政治與其他各種的風險。換句話說，投資者必須維持主動式投資策略，善用市場調整的機會，以具吸引力的價格入場布局。



投資回報除了會受到政治風險所影響之外，其實還有一個重要的因素──投資者因情緒影響而作出的錯誤行為。以低波幅策略投資於股票，投資者便可以減低因為過度自信或者過分悲觀而招致的損失，有效地降低波幅，做到持盈保泰。



數據顯示，由2003至2018年，截至9月底，MSCI低波幅指數過去15年累積總回報為360%，而同期的MSCI世界指數(計及利息)，回報則僅為320%，相差足足近40個百分點。



他們認為，以質素、穩定性及估值三方面來實行低波幅策略，為更有效應對市場變動、從而取得更佳回報的方法。優質的定義，包括現金充裕、盈利質素高、議價能力高、品牌優勢強勁及業務模式成功等。此外，企業有沒有過度發債、能否為股東創造價值、資本紀律是否良好等，也反映質素之高低。



另外，投資者也可以利用Beta值、價格動力及短倉權益等因素來審視股份的穩定性，因為投資者的看法往往會反映在股票或衍生工具價格上，預示了未來的回報方向。



若想避免跟風買賣的話，投資者便可嚴守估值原則，例如以自由現金收益率及股息率等來檢視股票的價格是否吸引，因現金流最終主導價值，而股息則反映管理層是否有信心盈利能力可以持續，願意提高股息的企業，反映公司有一定財政實力。



他們認為，目前股票相對於債券仍極具吸引力，具有穩定現金流且估值具吸引力的高質素公司是捕捉市場上行的理想方式，同時提供下行保障以推動長期優異表現。



投資者在研究個別股票、行業前景的過程中，不妨持續將低波幅市場的特點納入投資的考慮範圍，此有助投資者長期持有股票，降低市場波動帶來的不利影響。

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