大健：大行如球隊　搵福星打拚

財經分析家大健在東方產經「中環Hot Talk」專欄表示，他自問稱不上是忠實足球迷，但有關足球的消息也會留意一下。英超球隊曼聯自從換上蘇斯克查為暫代領隊後，不足一個月時間表現脫胎換骨。最近開始有聲音指曼聯的管理層正考慮讓蘇斯克查「坐正」，不過他認為曼聯還是另尋覓人選較好。



若你對蘇斯克查的球員生涯有認識，或者知道他是出名的後備殺手，他就是腳頭好，後備出場往往能為球隊起死回生。然而，有點擔心這就是他的命運，後備的腳頭比坐正好。這樣說來也許有點迷信，但俗語有云「好波不如好運」，相信很多球迷都同意，球隊多一名福星與多一個黑仔，對成績影響可以有多大。



大學畢業後加入大型銀行成為見習生，曾經是不少學生的志願。然而，最近聽到一個無法證實的故事，有朋友聲稱認識一個曾在該銀行人事部工作的人稱，由於每年都收到海量的申請表格，根本無可能逐一細閱和處理，上層便指示只需在一堆表格之中，隨意抽出部分表格作進一步處理。這樣做豈非很不公平？「我們公司不需要運氣不好的人。」據說人事部主管如此回應。



大健

中環金融人，職務涉獵多個層面，亦是科技顧問公司始創人。

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