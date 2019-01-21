陳汝銘：碧桂園服務增長具保證

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，碧桂園服務(06098)為碧桂園(02007)旗下的物業管理服務營運商，主要業務包括物業管理服務、社區增值服務，以及非業主增值服務。目前三大業務分別佔總收入77.6%、8.5%及13.7%。



截至去年6月底止中期業績，營業額按年升42.5%，純利按年升133.1%，毛利率則由2017年約34.4%，增加4.6個百分點至約39%。碧桂園服務的物業管理組合遍布中國29個省、市及自治區的260多個城市，亦有海外業務。



拓展多元化業務

集團未來計劃透過加強與各業務夥伴的戰略合作，為工商業物業、產業園、科技園、政府及公共設施提供全面的物業管理服務，以確保管理組合及收入來源多元化，並通過針對各不同客戶的需求，設計相應的服務套餐，以改善營運效率。



集團自去年6月中在港上市，最高曾升至14.48元，近期因以11.61元配售1.69億股而有所回調。隨着內地人均收入及住房建築面積快速增長，中國物業管理規模持續上升，加上背靠碧桂園集團，專案來源有保障。建議可在11.3元附近買入，目標價12.9元，失守10.8元則止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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