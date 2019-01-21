時富：聯想調整策略得宜

時富財富管理部在東方產經「專家點評」專欄表示，聯想集團(00992)是全球領先的個人電腦製造商和雲服務器供應商，集團的2019年預測市帳率為兩倍，低於十年平均值2.88倍，估值便宜。



鑑於聯想業務成功滲透到超融合、超大規模服務器以及存儲市場，我們認為旗下數據中心業務(DCG)之市場正在快速擴張，而我們對聯想產品優化以及強大管理團隊感樂觀。



隨着愈來愈多的企業將工作遷移到雲端，混合雲或超融合系統成為一種經濟高效的解決方案。聯想從2016年初就與雲計算軟件公司Nutanix建立合作夥伴關係，開始進入超融合市場，並成功將其硬件與Nutanix虛擬化軟件集成，改進其產品。加上英特爾前高管Kirk Skaugen的加入，也進一步推進部門擴張，很好地應對不斷增長的市場。



此外，對於移動業務(MBG)，集團削減在利潤率低市場所投放資源，並將資源投放於營運商渠道而非在線渠道，相信該商業模式將推高盈利能力。



集團競爭激烈的非盈利地區(包括亞太地區、中國、中東和非洲)，我們預計業務規模將有所縮減，與此同時，將看到利潤更高的市場(如拉丁美洲和北美)受惠品牌知名度和Moto產品線，市佔率有望擴張。聯想已將其業務重點轉移到營運商渠道，提高訂單能見度，實現更低的營銷成本。



建議投資者可於5.3元水平買入，目標價6.7元，止蝕5元。

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