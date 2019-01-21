東方日報B2：新盤開局4年最旺　全月闖2200宗交投

發展商連環低價開盤，成功激活本月樓市。過去兩日新盤市場共錄逾630伙交投，料創近10個月同期新高，帶動月內成交增至約1,400伙，創近4年同期最多。業界更調升全月預測銷量至2,200宗，有機會成一手樓條例實施後的最強1月份。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近日新盤銷情熾熱，買家入市意欲增強，料主要受加息步伐放緩刺激。由於月底前有其他新盤開售及加推單位應市，故調升全月一手住宅交投預測約一成。他又稱，即使下月初是農曆新年，但預期一、二手市場可保持暢旺。



事實上，一手住宅銷售條例於2013年4月29日起生效，就住宅新盤在樓書、價單、示範單位及披露成交資料等訂立詳細規定。自此發展商必須於新盤單位售出24小時內，將有關成交資料公布，令市場更易掌握市況。



本月各區全新項目魚貫登場。永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel，昨日(1月20日)正式開售118伙分層單位，即日售出約108伙，佔可售單位逾90%。美聯住宅部行政總裁布少明透露，有一組居於新界西北的家庭客，購入該盤三伙一房戶自住，涉逾1,300萬元。



與近期其他發展商開價態度一樣，該物業是次推盤亦以吸引價招徠。發售單位實用面積介乎259至881方呎，平均呎價11,517元，其中103伙售價低於600萬元，最低入場費332萬元起，呎價9,488元起。



至於上周六開售首批155伙亦告沽清的馬頭角Downtown 38，發展商新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，該批單位於開售後約兩小時極速獲得認購，為集團套現超過10億元。昨再原價加推全新3號價單，提供66伙，折實平均呎價19,780元。項目有機會於本周內公布新銷售安排。



他指，新價單平均呎價雖較第2號價單高6.3%，因大部分單位向南，景觀更佳，強調屬原價加推。據價單資料，該批單位折實售價約565.38萬至793.79萬元，呎價約18,721至20,963元。呎價最高為5樓H室特色戶，實用面積365方呎，設有55方呎平台。



新地代理副總經理唐錦江補充，新一批單位價單市值約4.7億元，一房戶佔46伙，兩房戶佔19伙。項目其餘未推出的7伙為特色戶，未來將以招標形式發售。



有機會成為狗年壓軸開售大型新盤的大埔白石角逸瓏灣8，收票反應踴躍。信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源稱，項目於周三開售228伙，周日(1月21日)截止接受認購。日前加推單位已輕微提價約0.5至1%，包括首度推出特色戶，其中3C座G樓B室連平台戶，實用面積664方呎，平台361方呎，折實售價1,240.67萬元，呎價18,685元，屬樓盤暫推單位最高。消息指，樓盤截至晚上錄約850張入票登記，超購約2.7倍。



此外，本月豪宅新盤市場亦屢錄大額成交。新世界發展(00017)旗下尖沙咀名鑄，剛以招標形式售出66樓H室複式戶，實用面積3,855方呎，成交價2.2億元，實用呎價57,069元，料屬今年暫錄最大金額的一手成交。

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