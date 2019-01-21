鑫濤：美股有「特」招抗熊　逢跌低吸

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，早前評級機構惠譽雖已向美國發出警告，若然美國政府停擺導致觸及債務上限，並影響制訂預算，惠譽將會在今年稍後時間將把美國的「AAA」最高主權評級下調。不過，市場似乎並不擔心此事，因目前美股仍然在去年12月26日觸底後開始的強勢反彈浪中運行，令不少看淡美股的投資者摸不着頭腦。



由於狂人總統特朗普要求財政預算案批出興建美墨邊境圍牆的撥款，面對民主黨控制的眾議院反對，令預算案未能通過，使部分政府部門停運至今，目前約有四分之一的美國政府部門正在停止運作。



受到停擺影響，美國GDP、零售銷售等重要經濟數據將押後公布。不過，在狂人看來，這似乎並不是壞事，因為這樣可迫使聯儲局在缺乏數據支持下，對加息態度保持審慎，甚至停止加息，這正正是特朗普希望達到的目的。



故此，特朗普明顯是利用長時間的停擺手段，曲線迫使聯儲局可以合理地暫停加息。此行為看似瘋狂，實則反映出狂人非常有智慧，早前CME利率期貨更反映交易員認為今年底前聯儲局有七成以上機會不會加息。目前美股的強勢反彈，只是正確反映聯儲局今年極可能會暫停加息的市場預期，換言之，即是市場已經把停擺的壞消息當作好消息來炒了。



惠譽全球主權評級主管James McCormack早已指出，若停擺持續至3月1日，將影響到數個月後債務上限問題，屆時有可能要考慮美國是否達到「AAA」的最高評級要求。換言之，即是由現在至3月1日這段時間，美國政府即使仍然停擺，美國的最高評級仍不受影響。



怪不得美股對惠譽的警告反應不大，因下調評級的影響不會即時發生。加上聯儲局可能已找到足夠理據暫停加息，配合美股技術走勢嚴重超賣，大戶實在有足夠理據把美股繼續炒高。目前看來，在3月1日前的美股仍然安全。



在狂人特朗普統治下的美國，似乎實在不用擔心股市真的出現熊市，皆因狂人一定會無所不用其極去阻止美股出現熊市。如此看來，大家只要看到美股出現大約兩成跌幅，屆時已可放膽採取趁低買入的策略。

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