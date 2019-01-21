【專才渴市】證監退休年齡傳延至65歲

香港證監會現時退休年齡為60歲，市場消息透露，該會由今年4月起會「逐步」將退休年齡延長，每兩個年度延長退休年齡一年，直至65歲為止。市場人士認為，現時財金監管機構人才渴市，延長退休年齡有助證監會高層延續性，避免管理層出現青黃不接的情況。



消息透露，隨着政府在2015年已將新入職公務員的退休年齡由60歲延長至65歲，證監會早前決定延長退休年齡。不過，該會不會「一步到位」延長至65歲，而是採用「循序漸序」方式，每兩個財政年度才會延長退休年齡一年。換言之，將會由今年4月1日起將退休年齡延至61歲；2021年起延至62歲，直至2027年起延至65歲為止。



投資者學會主席譚紹興表示，除證監會之外，香港其他財金監管機構亦面對招聘高管及尋找人才時很困難的情況，管理層有青黃不接現象，因此若將退休年齡延長至65歲，對監管機構高管的順利銜接有幫助。「高層順利延續對管治是好事，不會因為有人退休後，制度因人改變，市場在短時間內適應不到。現時全球經濟不好，市況動盪，換人的影響更大！」



再者，延長退休年齡之後，市場上可供選擇的人才會增加。他表示：「對證監會而言，其主要職員都是律師、會計師，如延長退休年齡至65歲，可以搵政府將近退休的人士過檔，甚至歐美市場富經驗的五、六十歲專才亦會考慮嚟香港。」



市場人士指出，現時證監會部分高管接近60歲退休年齡，雖然可個別延長服務合約年期，但不排除延長退休年齡至65歲與此有一定關係。



證監會行政總裁歐達禮今年中將屆60歲，他的任期於2020年9月到期。至於中介機構部執行董事梁鳳儀，去年擢升為副行政總裁，被視為接任行政總裁的熱門之一，證監會延長退休年齡可以理順有關安排。



立法會議員張華峰表示，證監會延長退休年齡做法合理，相信都是跟隨政府的政策。至於是否與高層人事安排有關，他就不作評論，只表示不擔心香港財金監管機構的高層青黃不接，香港是國際金融中心，人才可作全球招聘。



至於香港交易所(00388)，據悉暫未延長現時60歲的退休年齡，仍是按個別情況考慮延長服務期。港交所發言人不作評論。資料顯示，港交所行政總裁李小加今年58歲，2021年合約到期時剛好60歲。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/