【市前重點睇】美匯企96.3　布油見63美元

●美匯指數高企96.3水平，港匯跌至7.844，圓匯低見109.7，離岸人民幣(CNH)回至6.803，歐元低見1.136，英鎊跌至1.286。金價降至1,282美元。布油自63美元回至62.7美元水平，紐油企53.5美元。道指期貨窄幅偏軟。



●傳中國提議在6年內將美國商品的每年進口額合計提高逾1萬億美元，以期到2024年消除對美貿易順差。

-白宮經濟顧問庫德洛表示，中美貿易談判「進展順利」，兩國達成協議的最後期限仍是3月1日。

-貿戰火燒連環船，韓半導體對華出口上月大減兩成。 https://bit.ly/2B5pIwD



●傳美國總統特朗普政府正在準備一項行政令，以國家安全為由嚴格限制中國國有電訊企業在美國經營。



-加拿大公共安全部長表示，5G技術的安全審查繼續進行，其中包括是否抵制華為。



-荷蘭據報考慮限制華為參與5G基礎建設。



●歐盟對從中國進口的電動自行車實施5年最高79.3%的反傾銷和反補貼關稅。



●特朗普建議延長「幼年抵美暫緩遣返計劃」(DACA)申請人、俗稱「追夢者」的非法移民臨時身份3年，以此換取57億美元的興建墨西哥邊境圍牆撥款。該提議遭眾議院議長拒絕。



●美國周一(21日)假期，金融市場休市。道指上周五(18日)收報24,706點，升336點或1.38%；標指收報2,670點，升34點或1.32%；納指收報7,157點，升72點或1.03%。 https://bit.ly/2sAW3Xa



●港股ADR指數上周五收報27,280點，升189點。 https://bit.ly/2CyajVr



●美國10年期國債孳息率上周五升3.38個點子，報2.7842厘。



●美國12月製造業產出按月增長1.1%，創10個月以來最大增幅，得益於汽車產量激增。



●美國1月份密歇根大學消費者信心指數跌至90.7，創兩年低點，低於預期。



●紐約期油上周五收報每桶53.8美元，升1.73美元或3.32%，創兩個月新高。布蘭特期油收報每桶62.7美元，升1.52美元或2.48%。 https://bit.ly/2FCPjka



-國際能源署稱，今年全球石油需求有望高於2018年，因為油價下跌抵消了經濟活動放緩的不利影響。



●紐約2月期金上周五收報每安士1,282.6美元，跌9.7美元或0.8%。



●英國富時100指數上周五收報6,968點，升133點或1.95%；法國CAC指數收報4,875點，升81點或1.7%；德國DAX指數收報11,205點，升286點或2.63%。 https://bit.ly/2FMqB0b



●英國首相文翠珊周一將呈交脫歐備選方案，擬尋求修改脫歐協議有關愛爾蘭後備方案的條款。



●意大利央行下調今明兩年經濟增長預測，暗示可能已經在2018年底陷入衰退。



●中國周一將公布國內生產總值(GDP)等經濟數據。去年GDP料增長6.6%，恐為28年來最差。 https://bit.ly/2sAKpM3



●【二手乍旺】十大屋苑周末交投增逾37%，7周最多。 https://bit.ly/2FOUvkf





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