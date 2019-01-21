華為發裁員警告　任正非︰公司要過5年苦日子

華為創始人任正非再就華為發展現狀發言。他指出，未來幾年，整個大形勢沒有想像中那麼樂觀，華為要有過苦日子的準備，現在的問題就是機構臃腫，管理層級太多；公司正在改革，會放棄部分平庸員工以降低人力成本，5年左右改革能成功的話「可能是有戰鬥力的。」



他指出，華為前30年過得太順利，面對現實困境，未來需要精簡架構。5G的發展將不可能如4G般勢如破竹，在這種情况下，華為18萬員工每年薪酬連股票分紅超過300億美元，「如果不能產生這麼多糧食，如何拿錢來分？」



華為正力爭全球5G領導者地位。由於5G技術不只能夠提高移動通信速度，還能夠連接數十億台設備、顛覆交通運輸、製造業甚至是醫療行業，由而打開「乘虛而入」的安全缺口。儘管華為否認其構成威脅，分析指，這一脆弱性導至美國與華為之間的緊張關係愈演愈烈。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm