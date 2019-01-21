熊貓綠能折讓配股　淨籌逾9億元

熊貓綠能(00686)公布一系列配售事項，料淨集約為9.96億元，並將用作償還將於今年上半年到期的債務及集團之一般營運資金。



當中，公司向華青光伏配發約32.07億股新股，相當於公司擴大後已發行股本約19.96%。



另外，公司向招商新能源集團之代名人深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業，配發最多約12.16億股新股，相當於公司擴大後已發行股本約7.57%。



公司亦向招商新能源集團之另一代名人深圳市國協一期股權投資基金合夥企業，配發最多約13.51億股新股，相當於公司擴大後已發行股本約0.84%。



同時，公司向中國華融海外投資配發約9.38億股新股，相當於公司擴大後已發行股本約5.84%。



最後，公司向亞太能源及基礎設施投資集團，配售約10.43億股新股，相當於公司擴大後已發行股本約6.49%。



以上的配股事項，每股認購價皆為0.3元，較該股上周五(18日)的收市價0.39元折讓約23.08%。認購股份合共相當於公司擴大後之已發行股本約40.7%。



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