融創中國斥逾125億人民幣購京滬兩項目

融創中國(01918)公布，於2019年1月20日，間接全資附屬公司融創房地產作為買方，與武漢中央商務區(賣方)訂立協議書，以應付代價125.53億元人民幣收購目標公司100%股權。



目標公司擁有北京泛海國際項目1號地塊及上海董家渡項目。



上述北京項目位於北京市朝陽區核心位置，總佔地面積約7.52萬平方米，總建築面積約66.85萬平方米，主要用作住宅、商業、寫字樓及酒店的開發；目前項目剛啟動建設，尚未開售。



該上海項目位於上海市黃浦區核心位置，所處南外灘板塊；總佔地面積約12.03萬平方米，總建築面積約62.8萬平方米，主要用作住宅及商業的開發，現時大部分尚未建設。



融創中國指出，收購事項將有助進一步增加集團在北京及上海核心位置的優質土地儲備和市場份額。

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