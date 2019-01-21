證券無紙化諮詢勢周內出台　新股先行先試

籌備多年的證券無紙化計劃將於本月諮詢市場。據了解，香港證監會將於本周召開董事局會議，審議有關證券無紙化的諮詢，市場預期由證監會、香港交易所(00388)及香港證券登記公司總會的聯合諮詢文件，如無意外有機會最快於本周五（廿五日）出台。



市場消息透露，今次無紙化諮詢的營運模式與2010年有關機構提出的不相同，當時提出的模式較為全面。不過，當年的模式經過多年討論始終未能達成共識，為降低技術困難及理順各持份者的利益，今次提出的全新模式會先由新股做起，並預計要達致全面無紙化需要較長時間。



對於以個人名義持有新股的股民，無紙化後將不會再發出實物股票，過戶處擬向股民分配一個編碼。現時持實物新股的股民，若要沽貨要先將實物股票到證券行存倉才可沽出，日後則透過編碼，過戶處將其從股東名冊的持股紀錄撥到經紀行以作沽貨。



至於透過經紀行持有新股的股民，擬沿用現時的制度，由中央結算代理人持有，故預料中央結算將來在無紙化後仍有其重要角色。



由於上市公司可採用不同的過戶處，為利便無紙化後的運作，將來過戶處擬採用統一平台，向股民發出綜合結單。



對於股民最關心的費用問題，現時中央結算會收取股票過戶費，而且是按每手收取，無紙化後仍會有不同的收費，但預期會較現時便宜。



由於是次提出的營運模式與現行的制度差別不太大，因此預料無紙化後的交收不會增加經紀行營運難度。實施時間表則要視乎立法程序。



證券界表示，經紀行系統需要改動作配合，暫未知支出如何，但認同無紙化是大勢所趨，由新股做起屬合理安排。據了解，有關方面已要求證券界教育股民接受及認識無紙化。

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