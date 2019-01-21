亞洲股市：日股升逾150點　松下漲逾3%

道指上日收漲逾300點；亞洲股市向好，日本日經225指數早段升158點或0.77%，報20,824點。



板塊方面，能源股揚升3%，資訊技術股升1.6%，地產股升1%。個股方面，太陽誘電抽升超過4%，三井化學升3%。



東京建物揚升8%；公司計劃回購4.61%股權。



松下漲逾3%，此前消息稱公司將與豐田合資建立新能源汽車電池公司。



日本煙草公司升0.04%；公司12月香煙銷量按年跌15.1%。



半導體測試設備領導供應商愛德萬測試跌0.4%；Morgan Stanley MUFG將其評級降至「跑輸大市」。



南韓首爾綜合指數升1點或0.09%，報2,126點。東遠金屬飆7%，三和電機上漲近5%；而三星電子跌0.2%，韓國電力跌3%。



澳洲悉尼普通股指數升25點或0.43%，報5,966點。板塊方面，能源股升1%，地產股升0.6%。個股中，澳洲礦業抽升11%，TPG Telecom漲6%，伊甸能源升4.5%。

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