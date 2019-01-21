【即市分析】北水撐場　港股醞釀突破

東方產經專欄作家Handsome哥：今年僅過3周，內地已先後推出一連串刺激經濟措施，加上中美貿易關係緩和，港股連升三周累漲逾1,200點，恒指重上兩萬七關口，美中不足是成交未見明顯配合。



美國政府史上最長停擺仍在繼續，短線宜關注中國本周初公布的多項經濟數據，以及中美貿易談判進展。由資金流所見，「北水」近日持續流入港股市場，上周南下資金合共淨流入約53億元人民幣。若然此趨勢持續，短線又未有重大利淡消息，大市整固後應可更上一層樓。



技術上，恒指是次熊市跌浪由去年初的33,484點，跌至10月低位見24,540點，經過3個月的整固回升，恒指再度上破黃金比率的0.236倍(26,650點)。短線若能進一步突破雙底頸線阻力約27,260點，後市升浪可望持續，短線支持位則約在26,500點水平。



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