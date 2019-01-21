新盤部署：煥然懿居市價發售43伙　未見買家

煥然懿居於上午9時半截止抽籤登記，現場未有買家到場。





【09:17】新盤部署：煥然懿居市價發售43伙 暫未有買家到場

市區重建局旗下的首置盤馬頭圍道煥然懿居，以市價推出43個單位，供受該盤重建影響的業主認購，並於周一(21日)正式抽籤及發售。據銷售安排，買家於上午9時至9時半報到，現場暫未見買家到場揀樓。



據價單顯示，該批單位實用面積284至574方呎，價單訂價551.6萬至1,239.6萬港元，價單呎價18,805至21,596元。市建局只提供一種付款方式，沒有如一般私人發展商推盤般，提供其他折扣。



此外，煥然懿居兩座大廈當中，另有450伙為「港人首次置業」先導項目，早前以市價六二折推出，供合資格首次置業人士申請，售價由314.2萬至660.5萬元，實用呎價為11,692至13,969元。



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