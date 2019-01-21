A股快報：滬指升上2600　重慶啤酒漲3%

滬綜指高開3點後迅即站上2,600點，最新升8點或0.3%，報2,604點；深成指升16點或0.2%，至7,597點；滬深300升8點或0.2%，至3,176點；創業板指數升2點或0.2%，報1,272點。



酒股做好，重慶啤酒漲3%，青島啤酒及老白干酒升逾2%，貴州茅台升1%。





【09:25】A股快報：兩市高開

內地股市上升，滬綜指高開3點或0.12%，報2,599點；深成指高開9點或0.13%，至7,591點；滬深300高開2點或0.09%，至3,170點；創業板指數高開1點或0.15%，報1,271點。



板塊方面，次新股領升1.3%，釀酒股升0.6%，水泥股升0.3%，地產股靠穩；而金融及煤炭股偏軟。



康得新低開4%。經公司自查，發現公司存在被大股東佔用資金的情況。



中國船舶低開1%；公司預期2018年度將虧轉盈，淨利潤4.35億至5.25億元人民幣。



歌爾股份因智慧手機行業競爭加劇，公司下修2018年淨利潤預估。股價低開1.1%。



停牌中的雙匯發展計劃通過發行股份對母公司實施吸收合併。

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