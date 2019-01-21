中國第4季GDP放緩至6.4%　民間投資增速加快

國家統計局公布，初步核算，2018年國內生產總值(GDP)900,309億元人民幣(下同)，經濟總量首次突破90萬億，按年增長6.6%，為28年來低位，與預期相同；2017年為6.8%。



單計第4季，GDP按年增長6.4%，符合預期，為2009年首季之後最低的季度表現，前值為6.5%。第4季GDP按季增長1.5%。



去年12月，規模以上工業增加值按年增長5.7%，預期升5.3%，按月增長0.54%；全年計，規模以上工業增加值按年實際增長6.2%，符預期，前值為6.3%。



全國固定資產投資去年為635,636億元，按年增5.9%，增速比前3季度加快0.5個百分點，但低於預期6%。其中，民間投資394,051億元，增長8.7%，比2017年加快2.7個百分點。



全年房地產開發投資120,264億元，按年增長9.5%。商品房銷售面積171.654萬平方米，增長1.3%，其中住宅銷售面積增長2.2%。商品房銷售額149.973億元，增長12.2%，其中住宅銷售額增長14.7%。



12月份社會消費品零售總額按年增長8.2%，預期升8.1%，按季增長0.55%。去年社會消費品零售總額380,987億元，按年增長9.0%，與預期相同；其中，全年網上零售額90,065億元，按年增23.9%。



去年居民人均可支配收入28,228元，按年名義增長8.7%，扣除價格因素實際增長6.5%，快於人均GDP增速。全國居民人均消費支出19,853元，按年名義增長8.4%，增速比2017年加快1.3個百分點；扣除價格因素實際增長6.2%，按年加快0.8個百分點。



12月份全國城鎮調查失業率為4.9%，11月為4.8%。2018年人口自然增長率3.81‰，人口出生規模連續第2年萎縮。



12月份發電6,200億千瓦時，按年增長6.2%，增速比11月加快2.6個百分點。全年發電6.8萬億千瓦時，按年增長6.8%，增速較2017年加快1.1個百分點，為2014年以來最高增速。



統計局表示，2018年國民經濟總體平穩、穩中有進。同時也要看到，經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，前進中的問題必須有針對性地解決。



另外，去年原煤產量35.5億噸，按年增長5.2%。



12月份煤炭進口量大幅減少，僅進口1,023萬噸，按年下降55.0%。全年進口按年增長3.9%，比2017年回落2.2個百分點。



12月生產原油1,633萬噸，按年增長2.0%，11月為下降1.3%。全年原油產量1.9億噸，按年下降1.3%，降幅比2017年收窄2.7個百分點。



至於原油進口量再創新高。12月份進口原油4,378萬噸，按年增長29.9%，進口量按月增加91萬噸。全年進口原油4.6億噸，按年增長10.1%，進口量與生產量之比為2.44:1。



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