【即市分析】中資電訊股勝在夠硬淨

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：距離2020年5G正式商用進程漸行漸近，市場憧憬5G臨時牌照有望於今年發放，中國移動(00941)及中國聯通(00762)近期股價表現轉強，中國電信(00728)亦由低位反彈，中國鐵塔(00788)更反覆破頂，值得望多兩眼。



5G技術是關乎未來戰略產業競爭，目前全球運營商正在密鑼緊鼓進行5G商用部署，相信內地仍將加快推進5G發展。雖然中資電訊商初時要面對新一輪投資期，但中長線而言，估值可望因5G而水漲船高，加上業務受環球經濟影響相對輕微，有望繼續吸引資金目光。



摩根士丹利最新報告則指出，儘管面對加息放慢及美元弱勢等利好因素，但考慮到競爭環境及派息前景，對亞洲電訊行業股份維持選擇性，認為中國、南韓及日本5G測試及商業化落地將成未來重要焦點，對中電信、聯通、鐵塔等評級為「增持」，目標價分別為4.5元、12元及2元；惟中移評級則為「減持」，目標價70元。



走勢上，中移月初下試升軌支持約73元後現反彈，上周更已突破80元關，短線或需先行整固後才有力再上，下一阻力在84元，支持位於78元。至於中電信自去年3月以來走勢呈一浪高於一浪，後市有望再挑戰4.3元52周高位。鐵塔近日股價亦反覆向上，守穩1.4元樓上仍值得小注跟進。聯通走勢相對落後，在未升穿降軌阻力9元前未宜沾手。

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