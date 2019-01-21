中國經濟：林樵基料今年首季GDP增長6.3%

光銀國際資本董事總經理林樵基稱，中國2018年第四季國內生產總值(GDP)按年增長6.4%，符合市場預期，但跌破6.5%，反映中國經濟正緩步向下。



他續說，今年第一季經濟環境依然複雜，因假期多，經濟活動減少。而第十三屆全國人大會議將於3月初召開，現在惟有等待經濟發展計劃定立大方向。另要留意2018年第一季經濟強，在基數高下，今年首季經濟數據難亮麗。再者，中美貿易談判仍存變數，宏觀風險大，亦會拖累中國經濟，故料首季GDP按年增長6.3%。



可幸的是，中國去年10月起已開始出招，最近更宣布降存款準備金率、減稅及增加基建投資多管齊下，刺激經濟成效應會更顯著。他預計，今年下半年，固定投資會大幅增加，經濟將見復甦，下半年會好轉。另外，由於股市向來比經濟走得更前，料A股會提早於4月見底，屆時投資者可趁機撈貨。



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