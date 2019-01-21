【瑞通推介】騰訊及吉汽牛熊購沽證選擇

瑞通認股證牛熊證銷售部：傳內地擬在6年內將美國商品的每年進口額共提高逾1萬億美元。中美貿易關係緩和，市場轉趨樂觀，道指上周五收報24,706點，升336點或1.38%，全周計累升近3%。



投資者憧憬本月底舉行的中美貿易談判可順利化解分歧，恒指上周五收復27,000點關，周一(21日)繼續靠穩，突破本月1高位27,116點，其後國家統計局公布，2018年國內生產總值(GDP)按年增長6.6%，符合市場預期，恒指升幅擴大，一度突破27,300點。



有報道指，騰訊傳有意參與競購南韓遊戲商Nexon，加上集團近日有新遊戲推出公測，內地亦恢復對網遊審批，帶動騰訊上周五再上試近日高位338港元。



騰訊股份連升5個交易日，升穿340元，見4個半月高位，主要平均線走勢亦向上。上周五有逾2,800萬元淨流出騰訊好倉，5日累計淨流出逾6,200萬元。淡倉方面，上周五錄逾1,300萬元淨流入，5日累計淨流入逾4,800萬元。



比較其他三大行，農行股價於近1個月表現領先。農行上周五盤中高位見3.6元，創1個月高位；今早在3.6元水平徘徊，維持靠穩走勢。輪證資金流方面，農行好倉上周五錄約10萬元淨流出，5日累計淨流入逾50萬元。



發改委、商務部、國家市場監管總局上周五召開會議，擬加大對汽車、家電消費政策支持力度，有券商料今季內地將有更多汽車刺激政策出台。



另外，吉利汽車公布，因董事行使購股權發行20萬股股份。股份上周五收升近5.7%，收復約12.25元的20天線，連升4個交易日，今早再升近4%，一度升穿12.8元，最近9個交易日，吉汽累積反彈逾27%。



聯交所股權變動資料顯示，中國人壽於上周二獲摩根大通增持671萬股。另銀保監批准集團發行350億元人民幣十年期可贖回債券。自國壽早前公布去年全年累計原保險保費收入按年升4.7%至5362億元人民幣後，股價連日在成交配合下輾轉向上，上周五以近日全日高位19.1元收市，4個交易日累升近14%，創去年8月初以來高位；今早在19元水平好淡爭持。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購(24769)，行使價：28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.2倍。



恒指輕微價外、短期沽(27010)，行使價25,800點，2019年3月到期，實際槓桿15.8倍。



騰訊輕微價外、中短期購(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿7.4倍。



騰訊貼價、中短期沽(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿5.9倍。



農行輕微價外、中年期購(15642)，行使價3.8元，2019年7月到期，實際槓桿8.7倍。



吉汽輕微價外、短期購(11765)，行使價13.88元，2019年3月到期，實際槓桿6.9倍。



國壽輕微價外、中短期購(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿8.1倍。



友邦輕微價外、中短期購(15502)，行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.3倍。



友邦輕微價外、中短期沽(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.6倍。



舜光價外、中短期購(28635)，行使價90.5元，2019年4月到期，實際槓桿6.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62584)，收回價26,410點，槓桿比率30.9倍。



恒指熊證(69351)，收回價27,790點，槓桿比率35.3倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率12.7倍。



騰訊熊證(61459)，收回價359.9元，槓桿比率14倍。



吉汽牛證(64266)，收回價9.9元，槓桿比率3.9倍。



吉汽熊證(60025)，收回價13.8元，槓桿比率6.7倍。



國壽牛證(62025)，收回價15.5元，槓桿比率4.7倍。



國壽熊證(59631)，收回價21.5元，槓桿比率5.9倍。



友邦牛證(60012)，收回價64.6元，槓桿比率11倍。



友邦熊證(59632)，收回價73元，槓桿比率13.6倍。



舜光牛證(65918)，收回價63.8元，槓桿比率4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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