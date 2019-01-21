【即市分析】電力基建股強勢可期？

內地今早(21日)公布去年第4季GDP按年增6.4%，全年增長6.6%，符合市場預期，市場對經濟放緩的憂慮紓緩，港股升幅擴大，恒指現升147點報27,238點，不妨留意與GDP數據相關的板塊，順勢炒番轉。



電力需求可一定程度反映內地製造業景氣，雖然經濟面對內外夾擊，但國家統計局最新數據顯示，受全國大範圍低溫天氣影響，用電需求增加，電力生產加快，12月份發電按年增長6.2%，增速比上月加快2.6個百分點。全年發電按年增長6.8%，增速較上年加快1.1個百分點，為2014年以來最高增速，可見經濟並非如想象中差。



中資電力股近月由低位觸底反彈，華電國際(01071)及華能國際電力(00902)仍處於去年11月延伸的升軌之上，值得順勢跟進。至於華潤電力(00836)近日趨勢轉下，今早以一支大陰燭下挫，現跌1%報15.24元，暫不宜沽手為妙。



另外，雖然內地GDP數據符合市場預期，但去年經濟增長卻創28年以來最低，今年下行壓力仍大。中央早前已先後出台多個政策支持實體經濟，除咗力谷內需，基建項目亦需加快落實，難怪基建鐵路股走勢得以保持硬淨。中國鐵建(01186)股價屢創新高，中國中鐵(00390)及中國中車(01766)近期亦反覆向上。



國家發改委早前已密集批覆一批基礎設施建設項目，中鐵總早前舉行的工作會議亦指出，2018年全國鐵路固定資產投資完成8,028億元人民幣，較去年初預期的7,320億元人民幣高9.7%，投產新線4,683公里。至於2019年投產新線目標6,800公里，為2016年以來最高。



中鐵總同時表示，今年的工作目標包括建設川藏鐵路，以及推動重點項目股改上市，實施鐵路混改，相信在相關憧憬下，板塊仍有炒作空間。中鐵建呈一浪高於一浪之勢，料整固後有力再破頂，目標價先睇13元，支持位於10.8元。至於中鐵及中車近期亦反覆向上，值得小注博再上高位。

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