【高盛推介】騰訊升上344元　牛熊購沽證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊連日反彈，周一(21日)升勢持續，最高見344.4港元，突破近4個半月高位，為連續第5日上升，累升約6.3%。



有報道指，騰訊或參與競投南韓最大遊戲商Nexon控股權。市場料騰訊如成功收購，將有利拓展東南亞遊戲業版圖。



投資者如看好，現階段可留意騰訊牛(67250)，收回價與現價有約11元差距。為現時所有牛證中槓桿最高的選擇。



騰訊牛(67250)收回價331.18元，行使價329.18元，換股比率100，槓桿比率22.8倍。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約7%，年期約2個月的騰訊沽(28754)，為行使價300至340元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。

以及可留意價外幅度約12%，年期約2個月的騰訊沽(29084)，屬較價外證，為類近條款的3隻產品中，槓桿最高的選擇。



騰訊沽(28754)行使價318.68元，2019年03月22日到期，實際槓桿11.8倍。



騰訊沽(29084)，行使價299.8元，2019年03月22日到期，實際槓桿13.4倍。



高盛騰訊認股證及牛熊證條款：



騰訊牛(67250)收回價331.18元，行使價329.18元，槓桿比率22.8倍。



騰訊熊(67260)收回價355.08元，行使價357.08元，槓桿比率19.5倍。



騰訊購(11603)行使價370.2元，到期日2019年03月26日，實際槓桿13.2倍。



騰訊沽(28754)，行使價318.68元，到期日2019年03月22日，實際槓桿11.8倍。



騰訊沽(29084)行使價299.8元，到期日2019年03月22日，實際槓桿13.4倍。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。

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