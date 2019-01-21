人民幣Hibor：隔夜息升至2.49厘 CNH見6.79
2019年01月21日 11:23
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.49厘，1星期至2星期拆息為2.84至2.98厘，1至12個月拆息報3.09至3.66厘。
21/1/2019
隔夜 2.49400厘
1星期 2.84600厘
2星期 2.98667厘
1個月 3.09033厘
2個月 3.22300厘
3個月 3.35100厘
6個月 3.48467厘
12個月 3.66067厘
18/1/2019
隔夜 2.37717厘
1星期 2.70331厘
2星期 2.91133厘
1個月 3.04600厘
2個月 3.17933厘
3個月 3.31633厘
6個月 3.45100厘
12個月 3.63400厘
人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.8085，升至6.7918，最新報6.7974；在岸人民幣(CNY)亦由6.7968，升至6.7803，最新報6.7885。
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