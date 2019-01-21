人民幣Hibor：隔夜息升至2.49厘　CNH見6.79

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.49厘，1星期至2星期拆息為2.84至2.98厘，1至12個月拆息報3.09至3.66厘。



21/1/2019

隔夜 2.49400厘

1星期 2.84600厘

2星期 2.98667厘

1個月 3.09033厘

2個月 3.22300厘

3個月 3.35100厘

6個月 3.48467厘

12個月 3.66067厘



18/1/2019

隔夜 2.37717厘

1星期 2.70331厘

2星期 2.91133厘

1個月 3.04600厘

2個月 3.17933厘

3個月 3.31633厘

6個月 3.45100厘

12個月 3.63400厘



人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.8085，升至6.7918，最新報6.7974；在岸人民幣(CNY)亦由6.7968，升至6.7803，最新報6.7885。



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