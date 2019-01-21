【即市分析】舜宇瑞聲追唔追得過？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：市場憧憬中美於本月底再作貿易戰談判時會有好消息，投資氣氛改善，藍籌股普遍反彈，資金重新押注早前累跌已深且基本面未見大幅改善的手機設備股，舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)近期持續反彈，係威係勢，究竟追唔追得過？



如果從基本面睇，蘋果公司及三星早前公布的銷售預測數據都唔理想，加上智能手機換機高峰期已過，未來行業前景不樂觀，這從上述兩個龍頭企業股價反覆向下的表現可見一二，而作為手機零件生產商的舜宇及瑞聲自然難有運行。



不過，今次資金押注主因是市場氣氛改善，由於手機設備股早前累跌頗深，暗示未來反彈幅度可以好驚人，所以投資者都願意順勢博一博。



走勢上，舜宇股價即市破位而上，短期將挑戰80元關，如能順利破關上升動力將進一步增強，不妨小注跟進，跌穿50日線71.1元止蝕。至於瑞聲反彈動力都唔錯，同樣可先納入觀察名單。

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